Rafa Jódar confirma el cambio de carrera: "Los estudios siempre han sido una prioridad para mí"

El tenista madrileño está viviendo su primer año en la ATP y ha tenido que aparcar los libros porque le resultaba muy complicado compaginar los viajes con los exámenes. Si los vuelve a retomar tiene claro por qué rama se decantaría

Una nueva joya del tenis español se ha consagrado en el circuito ATP en este 2026. Se llama Rafa Jódar, con 19 primaveras a sus espaldas y es de Leganés, por si alguien todavía no le conoce.

En su primera temporada con los mayores, ha conseguido dar un triple salto mortal en el ranking, del 168 al nº11 en el mes de agosto. Casi nada. Y aunque en el US Open ha caído a las primeras de cambio, el tenista madrileño está completando un curso sobresaliente, tuteando incluso a los primeras espadas del torneo.

Las comparaciones no se han hecho esperar y algunos incluso le ven con más proyección que Carlos Alcaraz, pero Rafa Jódar prefiere ir paso a paso, partido a partido como diría Simeone.

Y es que el tenista español no se olvida ni un sólo día de lo que ha tenido que sudar para llegar donde está. Al menos, así lo ha reconocido en una entrevista que ha concedido en la revista Lecturas, donde ha subrayado lo que le ha costado compaginar su vida deportiva con sus estudios: "Estudié el Bachillerato de Ciencias, Biología y Química. Había asignaturas como Biología en las que hay que estudiar mucho, muchos nombres y es difícil compaginarlo. Era complicado porque yo estaba con alumnos de clase que practicaban algún deporte, pero no era lo mismo que yo. Yo tenía que ir todos los días por la tarde al Club de Tenis Chamartín, a hacer mi entrenamiento, y luego a estudiar".

En este sentido, tuvo que renunciar a muchos certámenes para poder hacer los exámenes: "Toda la vida he ido a un colegio presencial y en Bachillerato, también. Con estos estudios presenciales era mucho más complicado viajar fuera de España y de Madrid, porque cuando hay que hacer una gira fuera de casa, no vas al instituto durante un cierto número de semanas y eso después te lastra para hacer los exámenes".

Ya en 2024 comenzaba a plantearse el cambio de carrera y dar el salto profesional, pero se lesionó: "Es verdad que también tuve una pequeña lesión a principios de año que me impidió viajar. Los estudios siempre han sido una prioridad para mí y es verdad que no he podido ir a muchos torneos que me hubieran gustado".

Y cuando acabó el Bachillerato en junio de 2024 se fue directo a por los torneos junior de Roland Garros y Wimbledon y US Open. Y precisamente en Estados Unidos consiguió su primer gran título: "Para mí ha sido un sueño poder haber jugado en esos escenarios en los que he visto tantos partidos por la tele".

Aquella victoria le obligó a decidir entre el tenis o seguir estudiando. Pero finalmente tiró por la calle del medio y se marchó a Estados Unidos para jugar en la Universidad de Virginia. En 2025 compitió en el tenis universitario, ganó tres títulos Challenger y fue elegido Novato Nacional del Año.

Y tras ello, sí optó por aparcar los libros para dedicarse plenamente a la raqueta. Pronto llegaría su primera recompensa, con el ATP 250 de Marrakech, así como la final de Washington y las semifinales de Montreal. Por el camino ha llegado hasta los cuartos de final de Roland Garros y tuteó al mismísimo Sinner en Madrid.

"Era complicado, pero este proceso me va a ayudar seguro en el mundo del tenis, porque lo veo muy similar. He pasado por momentos duros, pero en la carrera de un profesional también se pasa por momentos así. Estoy contento de poder haber hecho eso", recalca el de Leganés.

Ahora ha cambiado los apuntes por más horas de raquetas y entrevistas de todo tipo. Pero tiene claro que la vida puede cambiar en cualquier momento. Y si algún día tiene que volver a estudiar, sabe ya hacia qué rama tirará: "Ahora quiero hacer algo relacionado con Economía, Business. Biología y Química, mejor que no".