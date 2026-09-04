Paula Badosa manda un mensaje a sus haters en su despedida del US Open

La tenista española no ha podido pasar de la segunda ronda en el Abierto de Estados Unidos. Coco Gauff la despachó en dos horas, el tiempo que tardó en ganarle la dos primeras mangas

Coco Gauff eliminó esta pasada madrugada a Paula Badosa en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos y se enfrentará en la tercera a la también española Cristina Bucsa.

La estadounidense, cuarta del mundo y campeona en Nueva York en 2023, se impuso a la española, ahora 87 en el ranking, por 6-4 y 7-6(5) en 1 hora y 59 minutos de partido.

Dos errores letales de la catalana, en sendas dejadas que se quedaron cortas y murieron en la red, le costaron 'breaks' en el séptimo juego del primer set y en el tercero del segundo.

Parecía que la norteamericana tenía el partido bajo control en el segundo set, pero tres errores en sus subidas a la red en el octavo juego dieron una vida a Badosa, que logró su primer 'break' para igualar 4-4.

Gauff volvió a romper para el 6-5 y sacar para el partido, pero Paula se lo devolvió y forzó el desempate. Coco se puso con dos bolas de partido tras una doble falta de la española. Badosa salvó la primera, pero Gauff selló la clasificación en la segunda.

Cabe recordar que Badosa y Gauff llegaban al partido de este jueves con un balance de 8-5 favorable a la española, incluidos sus dos últimos enfrentamientos: en el torneo de Berlín de 2026 y en el Abierto de Australia de 2025.

En tercera ronda, este próximo sábado, Gauff se medirá a la también española Cristina Bucsa (n.40), que este jueves derrotó a la japonesa Himeno Sakatsume (n.144) tras un triple 'tie-break'.

Paula Badosa le manda un mensaje a sus haters

"Estoy dándolo todo para volver a donde quiero estar", publicó en sus redes la tenista española Paula Badosa tras perder ante la estadounidense Coco Gauff en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

Con este mensaje que posteó en sus redes sociales, la catalana le agradeció todo el cariño recibido tanto de sus aficionados incondicionales como a los que la odian."Gracias a todos por todos los mensajes increíbles y positivos. Sé que este puede ser un lugar muy cruel a veces, así que recibir todo este amor y apoyo significa mucho para mí", indicó la jugadora española, que aseveró que lo está dando "todo" para volver donde quiere.

"Paso a paso, pero llegando. Como ya sabes, rendirse nunca es una opción. Así que, nos vemos muy pronto", afirmó Badosa, quien añadió: "Gracias a todos mis fans incondicionales. Los quiero. Y a los haters, los que dudan de mí, me critican o disfrutan viéndome luchar.... gracias. Solo me recuerdan cuánto quiero demostrarme a mí mismo que tengo razón. Así que sí, también los quiero".

Jessica Bouza también dice adiós al US Open

También en el cuadro individual femenino, la armada española se ha quedado sin otra de sus representantes. Y es que la kazaja Elena Rybakina ha eliminado a Jessica Bouzas en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos por 6-2 y 6-4, en poco más de una hora de partido.

La número 2 del mundo sólo necesitó 68 minutos y cuatro 'breaks' (dos por set) para deshacerse de Bouzas (n.105). La gallega, a remolque todo el partido, igualó el segundo set con un 'break' en el tramo final, pero Rybakina se lo devolvió al resto para sellar la clasificación.

En Nueva York, la kazaja busca asaltar el uno del mundo, algo que conseguirá si alcanza las semifinales, con independencia de lo que haga la actual líder del ranking, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que lleva 98 semanas en lo más alto.

De esta forma, con las eliminaciones de Bouzas y Badosa en la misma noche, ya sólo queda Cristina Bucsa como única española en la tercera ronda del torneo.