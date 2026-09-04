Kyrgios acepta la irrisoria multa de la ITIA por consumir cocaína

El tenista australiano lleva suspendido provisionalmente desde el pasado mes de agosto y, ahora, ha recibido la sentencia definitiva emitida por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis

El tenista australiano Nick Kyrgios, sancionado de forma provisional desde el 4 de agosto por haber dado positivo por benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, ha aceptado una suspensión de un mes, por lo que ya puede volver a competir.

Según un comunicado de la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), "Kyrgios, de 31 años, que alcanzó el puesto 13 del ranking mundial individual, el mejor de su carrera, en octubre de 2016, dio positivo por cocaína en un evento del ATP Tour en Mallorca, España, en junio de 2026".

"La cocaína está prohibida durante la competición y conlleva una suspensión provisional. Kyrgios está suspendido provisionalmente desde el 4 de agosto de 2026", agrega la nota.

La ITIA informa que durante una entrevista con investigadores de ese organismo "el jugador explicó que su consumo de cocaína había ocurrido de forma social durante una noche de fiesta antes de que tuviera que jugar en Mallorca".

La citada agencia consultó a un experto científico independiente de un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), "quien declaró que la explicación era coherente con el nivel de cocaína encontrado en su muestra. Como resultado, la ITIA aceptó que el consumo de cocaína de Kyrgios se produjo fuera de competición".

"Según las normas de la WADA, la suspensión por defecto por una infracción de este tipo es de tres meses, que puede reducirse aún más a un mes si la persona se compromete a realizar un programa de tratamiento aprobado por la ITIA", explica el comunicado.

El tenista se ha inscrito en un programa de tratamiento. "Por lo tanto, la suspensión del jugador finalizará el 3 de septiembre de 2026, sujeta a la finalización del programa. El dinero del premio y los puntos del ranking obtenidos en el evento de Mallorca serán retirados", anuncia la ITIA

Zverev sigue sufriendo en el US Open

Mientras tanto, el US Open sigue su curso y el alemán Alexander Zverev sigue sufriendo de lo lindo. El número dos del mundo ha vuelto a necesitar cinco sets este jueves, ante el francés Quentin Halys, para avanzar a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, en una jornada en la que Félix Auger-Aliassime y Alex de Miñaur quedaron eliminados y Gael Monfils se despidió de Nueva York a las puertas de su retirada.

Zverev, primer cabeza de serie en Nueva York al no estar Sinner, derrotó a Halys, número 52, por 6-4, 4-6, 7-6(3), 6(3)-7 y 6-3 tras 4 horas y 33 minutos en cancha. Es la primera ves que un primer cabeza de serie juega dos partidos a cinco sets en las dos primeras rondas de un Grand Slam.

De momento, el germano lleva invertidas 9 horas y 26 minutos en estas dos primeras rondas, con un desgaste muy grande contra rivales muy inferiores en el ranking.

"Lo importante es que he vuelto a ganar. He vuelto a estar aquí otras cuatro horas y media, otra vez hasta las 02:15 de la madrugada. Pero para eso voy al gimnasio y para eso entreno en pista. Para eso trabajo cada día: para estar preparado y poder salir adelante en momentos tan difíciles", dijo Zverev. Ahora, se medirá en tercera ronda al chileno Alejandro Tabilo, número 28 del mundo.

La jornada de esta madrugada también dejó la eliminación en el cuadro masculino del canadiense Auger-Aliassime (n.4), del australiano De Miñaur (n.7), que se suman a la del serbio Novak Djokovic (n.5) en una criba temprana de tenistas del 'Top 10'.

Auger-Aliassime cayó a manos del ruso Karen Khachanov (n.50) y De Miñaur del neerlandés Botic van de Zandschulp (n.70). En cambio, el italiano Flavio Cobolli (n.6) y el estadounidense Taylor Fritz (n.10) sí lograron avanzar a tercera ronda.

Por último, Monfils, de 40 años, se ha despedido también de Nueva York, el último 'grande' de su carrera, a la que pondrá fin en unas semanas en el Masters 1.000 de París. El francés, en su decimoctava aparición en el Abierto de Estados Unidos, cayó por 6-3, 6-4 y 6-3 ante el estadounidense Learner Tien, que ya le había derrotado en agosto en Montreal.