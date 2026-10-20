Cinco encapuchados armados asaltan la casa de Sergio Rico y agreden al futbolista y a su mujer

Nuevo episodio traumático para la familia Rico-Silva: el exportero del Sevilla y del PSG, su esposa y sus dos hijos vivieron una noche de terror en su domicilio de Bollullos de la Mitación, en el Aljarafe sevillano. Los asaltantes irrumpieron en la vivienda mientras la familia cenaba, se llevaron numerosos objetos de valor y huyeron antes de la llegada de las autoridades

Sergio Rico y Alba Silva han sufrido un violento asalto en su domicilio de la urbanización La Juliana, en Bollullos de la Mitación (Sevilla). Los hechos han ocurrido alrededor de las 22:00 horas de este lunes, cuando cinco hombres encapuchados, con el rostro cubierto y guantes, accedieron a la vivienda por la puerta principal para hacerse con los objetos de valor que encontraran en su interior.

Los delincuentes aprovecharon que las alarmas no estaban conectadas ya que la familia se encontraba cenando en casa. En el domicilio estaban el futbolista, su mujer, sus dos hijos pequeños, la madre de Alba Silva y una empleada del hogar.

Al percatarse de la presencia de los asaltantes, Sergio Rico y sus familiares corrieron a refugiarse en una habitación para protegerse. Sin embargo, los encapuchados consiguieron abrir la puerta y acceder al lugar en el que se habían escondido.

Según las informaciones difundidas por Telecinco, los asaltantes actuaron con violencia, intimidaron a los moradores y llegaron a agredir al matrimonio. También ha trascendido que el futbolista fue atado durante el asalto. La familia vivió momentos de enorme angustia mientras los delincuentes registraban la vivienda y reunían los objetos que pretendían llevarse.

Se llevan relojes, joyas y otros objetos de valor

El objetivo de los asaltantes era hacerse con las pertenencias de valor que encontraran en el domicilio. Entre los efectos sustraídos figuran relojes y joyas, además de otros objetos de valor que la familia guardaba en la vivienda. También se ha apuntado a la posible sustracción de dinero en efectivo, aunque no ha trascendido un inventario definitivo de lo robado.

La aparente preparación con la que actuaron los cinco hombres únicamente lleva a sospechar que el asalto fue previamente planificado. Según las informaciones trasladadas por el entorno del futbolista, los delincuentes llevaban el rostro y las manos cubiertos para evitar dejar pistas que pudieran facilitar su identificación.

No obstante, por el momento no se han hecho públicas conclusiones oficiales sobre la posible planificación del robo ni sobre la identidad de sus autores. Tampoco se ha confirmado su nacionalidad.

Alba Silva, devastada tras lo ocurrido

El asalto ha dejado a la familia en estado de shock. Alba Silva se encuentra "devastada" por lo sucedido. La influencer ha evitado ofrecer más detalles al encontrarse los hechos en manos de la justicia.

Sergio Rico ha confirmado lo ocurrido aclarando algunas de las informaciones que estaban circulando. El guardameta ha desmentido que sufriera la brutal paliza que se había llegado a publicar, aunque las informaciones difundidas sí apuntan a que tanto él como su mujer fueron agredidos durante el asalto.

La familia ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil en dependencias de Sanlúcar la Mayor. La investigación deberá esclarecer cómo se produjo la entrada en la vivienda, identificar a los responsables y determinar si existe alguna relación con otros robos cometidos en domicilios de personas conocidas en el Aljarafe sevillano.

El asalto se suma a otros robos en viviendas del Aljarafe

El robo sufrido por Sergio Rico y Alba Silva vuelve a poner en cuestión la oleada de asaltos registrados en viviendas de personalidades conocidas de la provincia de Sevilla en los últimos años.

Entre los casos más destacados figura el robo perpetrado en septiembre de 2023 en la finca de Sergio Ramos y Pilar Rubio, también en Bollullos de la Mitación. En aquella ocasión, los ladrones se llevaron relojes, joyas, ropa de marca y dinero en efectivo. El futbolista se encontraba disputando un partido con el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán, mientras que en la vivienda permanecían sus cuatro hijos y las cuidadoras.

También se han producido robos en domicilios de la creadora de contenido Rocío Osorno y del torero Juan Antonio Ruiz Román, 'Espartaco'. La Guardia Civil investiga posibles conexiones entre algunos de estos episodios y tiene bajo investigación a un empresario de Guillena por su presunta relación con el suministro de información sobre viviendas de personas conocidas. La existencia de una conexión entre todos estos casos deberá ser determinada por los investigadores.

Sin ir más lejos, la pasada semana fue el bético Antony quien sufrió un robo en su domicilio mientras disputaba el partido de Champions contra el Oporto. El jugador estaba desolado porque su hijo se encontraba en la vivienda cuando se produjo el asalto.

El asalto a la casa de Sergio Rico se produce, además, después de que el futbolista y su familia hayan atravesado años especialmente complicados por el grave accidente que sufrió el guardameta en mayo de 2023, durante la romería de El Rocío.

Sergio Rico, de regreso a la vida tras su grave accidente

El 28 de mayo de 2023, el entonces portero del Paris Saint-Germain sufrió un accidente con un caballo en la aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva), que le provocó graves lesiones en la cabeza. Permaneció ingresado durante 83 días en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, 26 de ellos en coma inducido, y durante semanas se temió mucho por su vida.

Alba Silva estuvo a su lado durante todo el proceso de recuperación, que permitió al futbolista regresar posteriormente a la competición. La pareja amplió su familia el pasado 29 de junio con el nacimiento de su segundo hijo, Sergio, que se unió a su primogénita, Carla.

Ahora, el matrimonio afronta un nuevo episodio traumático después de que varios encapuchados irrumpieran armados en su domicilio mientras sus hijos se encontraban en el interior. La investigación de la Guardia Civil tratará de esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.