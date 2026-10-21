Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz: "Sabíamos que era muy bueno. Sentí alegría cuando me superó, tenía claro que iba a ser mejor"

El exnúmero uno del mundo recuerda algunas de sus vivencias junto al joven tenista murciano, con el que ha compartido los años de su explosión

Juan Carlos Ferrero ha sido noticia recientemente por sus palabras en el Elche-Real Madrid, cuando desveló que iba a entrenar la próxima temporada a un jugador Top y formó tal revuelo que luego tuvo que matizarlas. Aún hay muchas dudas de con quien estará, pero parece claro que volverá al circuito tras su separación de Carlos Alcaraz el pasado mes de diciembre.

Entre tanto ha seguido trabajando en la Academia que lleva su nombre y, hace apenas unos días, ha presentado un libro en el que narra muchas de sus vivencias a lo largo de toda una vida dedicado al tenis. Con el nombre de 'Mentalidad ganadora', es una biografía en la que, lógicamente, aparece el nombre de Carlos Alcaraz, junto al que ha compartido los últimos años.

Como el murciano, Ferrero llegó a ser número uno del mundo -el segundo de la historia del tenis español- y a ganar Grand Slam, aunque muy joven, Carlos Alcaraz le superó en esa faceta para convertirse en el jugador más precoz de la historia ganando torneos grandes y, ya este año, completando el Grand Slam.

Ferrero reconoce, en una entrevista en El Confidencial, que hace tiempo que pensaba en plasmar por escrito sus vivencias, pero que sólo cuando acabó su vinculación con Alcaraz y se vio con más tiempo libre se centró en plasmar todo en una biografía.

Después de tantos años en la elite del tenis -también lo estuvo como entrenador de Zverev-, Ferrero ha tenido la oportunidad de ver a muchos jugadores y, de hecho, se ha enfrentado al Big-3. Y por eso se ve con autoridad para decir quien es el más completo que ha conocido. "Creo que sí -que es Alcaraz-, porque parece un mix cogido de cada jugador. Su tenis es muy capaz de adaptarse a todas las superficies por su facilidad tenística. Si le pides que juegue más alto, lo puede hacer, igual que si le dices que esté más bajo, más rápido o más lento. Con esa capacidad de tenis que tiene, sabíamos que se iba a adaptar muy bien. Eso sí, no esperábamos que se adaptara tan rápido a hierba. Es una de las superficies más difíciles, en las que necesitas tiempo. Pero él lo hizo todo muy rápido", admite Ferrero, quien vio muy pronto el tesoro que tenía entre manos.

Ferrero vio en Alcaraz "una oportunidad"

"Vi una oportunidad de crecer como entrenador", afirma sobre lo que vio en el Alcaraz de 15 años al que empezó a tutelar. "El jugador que vi tenía muchísimo potencial y muchísimas cualidades que es muy difícil ver en un niño de 15 años. Vi mucho trabajo por delante, porque había que ordenar a un chico que tenía muchas armas en su repertorio. Pasé de estar con Zverev, que era un jugador cuya cultura era diferente, a estar cerca de casa. Pasaba una hora en el coche hasta Murcia para entrenar y luego volvía, así que el menú completo se adaptaba muy bien", añade el de Onteniente.

Ese niño de 15 años muy pronto superó los logros del maestro, pero lejos de sentir envidia, Juan Carlos Ferrero deja claro que se mostró orgulloso de haber podido contribuir a ello. "Lo viví con alegría. Cuando coges a un jugador, el objetivo es que empiece a conseguir grandes triunfos. Al final, yo quería que Carlos no solo me superase a mí, también a muchos jugadores. Cuando me superó fue un detalle significativo entre comillas. Tenía claro que él iba a ser mejor que yo una vez empezó a jugar muy bien. Y me alegré muchísimo porque era el objetivo", señala.

Esperaba que Carlos Alcaraz rompiera cuando lo hizo

De hecho, el alicantino asegura que lo esperaba, que estaba seguro de que Alcaraz rompería muy pronto por su forma de pensar. "Tenísticamente sabíamos que era muy bueno y era cuestión de tiempo que ordenara su juego para que realmente enseñara a todos de lo que era capaz. Siempre ha demostrado que era de pensar muy en grande desde que era pequeño; no le tenía miedo a nada. Cuando empezó a estar físicamente bien para competir de tú a tú en los momentos más importantes, tenía muy claro que iba a subir", añade un Ferrero que no temió enfrentar al joven Alcaraz a jugadores mucho mayores que él cuando tenía 16 años y debutó en el ATP Tour.

"Eso te lo dice el nivel de tenis", afirma sobre esa apuesta. "Si lo tienes, puedes hacer tomas de contacto para que el jugador vea dónde está el objetivo, para seguir creciendo. Es fácil jugar esos partidos porque sabes que el rival es mucho mejor que tú y no tienes mucha presión. Esos partidos van más relacionados con el control de las cargas físicas, con evitar que se lesione el jugador. La diferencia de fuerza de un chaval de 16 años con uno de 24 es muy notoria. Con Carlos jugamos en Río de Janeiro, pero seguimos con los Challengers. Alternábamos para que se formara y para que cogiera el físico adecuado", indica Ferrero sobre esos primeros años en los que el ahora número 3 del mundo ya ilusionaba a los que siguen de cerca el mundo del tenis en España.