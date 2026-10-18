Juan Carlos Ferrero narra el episodio más duro de Carlos Alcaraz: "Le pasó factura"

El que fuese entrenador del tenista murciano, contó en El Confidencial cómo le afectó a Alcaraz caer en la final de los Juegos Olímpicos de París ante Niovak Djokovic. "A nivel psicológico estuvo muy cansado"

Carlos Alcaraz aún tiene mucho tenis por dar. Por extraño que parezca después de haber ganado ya varios grandes, el tenista murciano solo cuenta con 23 años y toda una carrera por delante. Uno de los hitos que aún tiene por conquistar Carlos Alcaraz es el de lograr un oro en unos juegos olímpicos. En la cita de París en 2024, estuvo a punto de conseguirlo sobre la arcilla en una final para el recuerdo ante un Novak Djokovic empeñado siempre en llevarle la contraria a todos aquellos que están loco por jubilarlo.

Carlos Alcaraz perdió y el tenista español, a pesar de haber logrado una medalla de plata que en ese momento sabía sumamente amarga, no escondió las lágrimas por haber perdido un encuentro que había supuesto un premio al que solo se puede acceder cada cuatro años. Carlos Alcaraz cayó ante Novak Djokovic y en la pista parisina estuvo apoyándolo, animándolo y también guiándolo Juan Carlos Ferrero, hoy en día, su ex entrenador.

La confesión de Juan Carlos Ferrero sobre la final de Juegos Olímpicos perdida por Carlos Alcaraz

En una entrevista con El Confidencial, un Juan Carlos Ferrero que por el momento no está entrenando a ningún tenista aunque se ha hablado de Jannik Sinner, contaba como la derrota de Carlos Alcaraz en París 2024 fue una derrota "de las más difíciles, sin duda".

Alcaraz y Djokovic en 2023

Además, el propio Carlos Alcaraz era consciente de todas las expectativas que había en torno a la posibilidad de darle una nueva medalla de oro a España y esto le llevó a tener "muchas ilusiones puestas en este resultado", tal y como contó Juan Carlos Ferrero.

Las consecuencias de la derrota de Carlos Alcaraz ante Djokovic

Después de perder la final de los Juegos Olímpicos de París 2024, Carlos Alcaraz no volvió a ser el mismo durante varios meses y eso tuvo como consecuencia la falta de rendimiento en los torneos inmediatamente posteriores. En Cicinnati cayó en su debut ante Monfils, en el US Open cayó en la segunda ronda ante Botic van de Zandschulp, donde admitió no estar bien mentalmente.

Luego en septiembre empezó a volver a ser el mismo siendo decisivo en la Laver Cup y ganando el título en Pekín. En Shanghái precisamente, quedó eliminado en cuartos de final. Este bajón lo admitió el propio Juan Carlos Ferrero: "Perder la final le pasó factura y lo vimos en Estados Unidos, porque a nivel psicológico estuvo muy cansado". Cerró Juan Carlos Ferrero su opinión sobre la derrota de Carlos Alcaraz en París apostando porque el murciano sigue teniendo entre ceja y ceja ganar esa medalla: "Carlos tiene ese objetivo de cara a futuro".