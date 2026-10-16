Juan Carlos Ferrero, la comparación entre Carlos Alcaraz y Rafa Nadal y la posibilidad de entrenar a Sinner

El ex tenista y actual entrenador confesó que los primeros enfrentamientos con el de Manacor fueron motivadores e ilusionantes. Carlos fue creyendo poco a poco que podía jugar de tú a tú con él", afirmó

Carlos Alcaraz fue entrenado por Juan Carlos Ferrero durante más de siete años. El ex tenista valenciano vio al murciano jugar cuando era muy pequeño y a partir de ahí empezó a enseñarle el camino para ser el número 1 del mundo del Ranking ATP. Fue en diciembre de 2025 cuando después de varias semanas de rumores, Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz rompían su relación profesional.

Juan Carlos Ferrero decía así adiós a uno de los tenistas profesionales a los que ha entrenado. También entrenó Juan Carlos Ferrero al ruso Medvedev, con el que también cortó su relación después de ciertas desavenencias profesionales. De ambos habló Juan Carlos Ferrero en una entrevista para el diario AS en la que también apuntó a lo complicada que eran las comparaciones del murciano con Rafa Nadal y las posibilidades de entrenar a Sinner.

La eterna comparación entre Carlos Alcaraz y Rafa Nadal

En el libro 'Mentalidad ganadora', Juan Carlos Ferrero hace referencia en varias ocasiones a la mentalidad ganadora de Rafa Nadal y como esta debía servir de ejemplo entre otros, a Carlos Alcaraz. Con el murciano pasó desde un primer momento que debido a su nivel, se le comparó siempre con el de Manacor. "Rafa siempre ha sido un ejemplo, no solo para Carlos, sino para todos nosotros. Ves ese afán de superación, de lucha, de entrega y de no rendirse nunca. Todos esos valores que tiene un deportista como él se pueden trasladar a otros jugadores que están creciendo. En ese aspecto, uno de los ejemplos que Carlos debía seguir en todo momento era Rafa", afirmó Ferrero sobre la referencia de Rafa Nadal.

Además, sobre las comparaciones, Ferrero admitió que no podían controlarlas: "Las comparaciones no podíamos controlarlas. Sabíamos que estaban ahí y eran un motivo de orgullo absoluto. Nosotros intentábamos rebajar un poco la presión para que Carlos se sintiera lo mejor posible y pudiera escribir su propio camino. Estar comparándolo constantemente con uno de los más grandes de la historia complica las cosas".

La exigencia con Carlos Alcaraz desde incluso antes de ganar su primer grande

Juan Carlos Ferrero también destaca como la presión sobre Carlos Alcaraz fue muy grande desde el principio ya que se le comparaba con Rafa Nadal y el número de títulos que podía ganar: "La gente decía que si iba a ganar más Grand Slams que Rafa, cuando Carlos estaba empezando y no había ganado ninguno. Lo veías muy lejano y era como una piedra pesada de llevar".

Sobre los enfrentamientos entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, el ex tenista Juan Carlos Ferrero admitió que suponían todo un reto: "Era motivador, ilusionante y, sobre todo, un aprendizaje absoluto. Los primeros partidos fueron difíciles. Bueno, más que difíciles, esperábamos que Rafa le pasara por encima. A partir de ahí, Carlos fue creyendo poco a poco que podía jugar de tú a tú con él, a medida que también elevaba su nivel. Y no solo con Rafa, sino con los mejores".

La ruptura con Carlos Alcaraz

Apuntó Juan Carlos Ferrero que su ruptura con Carlos Alcaraz fue dura y le causó dolor: "No quiero entrar mucho por ahí, porque sería recordar otra vez todo lo mismo. Al final, cada uno tiene su opinión. Creo que Carlos no ha vuelto a decir nunca nada de que le haya dolido. Por mi parte, obviamente, el dolor estaba ahí porque teníamos una relación muy buena, creo que los resultados estaban siendo muy buenos y, al final, una ruptura así siempre duele. Yo necesité un tiempo para volver a colocar todo en su sitio y ya está. Al final, el tiempo lo cura todo. En ese sentido, hoy en día estoy muy bien".

Juan Carlos Ferrero saludando a Sinner

Por último, sobre la posibilidad de dirigir al eterno rival de Alcaraz, Jannik Sinner, Ferrero elogió el nivel del italiano y se mostró abierto a la posibilidad: "Sinner es un jugador espectacular. Creo que ya ha demostrado que, cuando está al cien por cien, es muy difícil de batir. Bien lo sabemos desde el lado de Carlos. Si sucede alguna vez en el futuro, ya he dicho que entiendo que la gente, sobre todo los españoles, pueda molestarse, en el sentido de que lo vea como si estuvieras yendo contra Carlos y contra lo que puede conseguir. Pero, al final, creo que yo también busco evolucionar como entrenador y, si te llega una oportunidad de ese calibre, creo que la gente debería entenderlo". Y terminó pidiendo comprensión por parte de la gente: "En ningún momento voy a ir contra nadie, y menos contra Carlos. Pero, tanto si la oportunidad llega con Sinner como con otro jugador, va a ocurrir que estarás en contra de alguien. Espero que la gente lo pueda entender".