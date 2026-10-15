Juan Carlos Ferrero, ex entrenador de Carlos Alcaraz, crítico: "Se pierde mucha energía con el tema del teléfono y se está muy despistado durante todo el día"

El antiguo tenista ha señalado que uno de sus objetivos como formador es que sus jugadores no estén tan pendiente de las redes sociales porque las mismas pueden tener un efecto negativo en el rendimiento. De hecho, el valenciano ya dijo que con Carlos Alcaraz perdió dicha batalla

Juan Carlos Ferrero está actualmente considerado como uno de los mejores entrenadores del mundo después de haber sido clave en el crecimiento y la formación de Carlos Alcaraz al que comenzó a entrenar siendo un adolescente y con el que ganó seis Grand Slams. Después de haber puesto fin a su relación, Juan Carlos Ferrero está centrado en otros asuntos laborales siendo su academia, Ferrero Tennis Academy, su principal activo en donde impone su estilo. Uno de sus objetivos es restarle importancia y uso al teléfono móvil, una batalla que perdió en su día con Carlos Alcaraz tal y como él mismo desveló hace unos días.

Juan Carlos Ferrero, en contra del uso excesivo del teléfono móvil y las redes sociales

Juan Carlos Ferrero, ex entrenador de Carlos Alcaraz, es partidario de limitar el uso del teléfono móvil porque puede repercutir en el rendimiento sobre la pista. "A día de hoy se pierde mucha energía con el tema del teléfono y se está muy despistado durante todo el día y eso obviamente no ayuda", explica en una entrevista en El Confidencial.

El técnico dice que a través de esa tecnología, los jóvenes no reciben demasiado positivismo. "Hoy en día la verdad es que se genera mucho ruido, se genera mucha vida en los teléfonos y eso, pues, realmente está siendo uno de los problemas más difíciles de superar hoy en día en los jóvenes".

De hecho, Juan Carlos Ferrero señala que su uso creo una adicción difícil de corregir. "Una vez ya se coge ese hábito de estar 7 u 8 horas con el teléfono, pues es difícil porque al final generas una... estás con un mono, ¿no?, de tener que verlo y de tener que utilizarlo".

No en vano, Juan Carlos Ferrero dijo hace unos días, en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER, que a Carlos Alcaraz le sugería que no usara el teléfono móvil. "Le decía que no mirase las redes... pero eso fue una batalla perdida".

Juan Carlos Ferrero, junto a Carlos Alcaraz en Roland Garros 2025.

Ferrero desvela que en la Ferrero Tennis Academy se limita el uso del teléfono móvil. "En la academia, tenemos unas taquillas en las que obligamos a los jugadores a dejar el teléfono ahí durante toda la mañana para que se centren en el entrenamiento. Se pueden generar situaciones en las que obligues al jugador a generar esos hábitos y que el problema se mejore poco a poco. Pero es complicado".

Juan Carlos Ferrero vuelve a elogiar a Carlos Alcaraz

Juan Carlos Ferrero, por otro lado, explica que Carlos Alcaraz, su antiguo pupilo, es uno de los tenistas más completos que ha visto en su vida.

"Su tenis es muy capaz de adaptarse a todas las superficies por su facilidad tenística. Si le pides que juegue más alto, lo puede hacer, igual que si le dices que esté más bajo, más rápido o más lento. Con esa capacidad de tenis que tiene, sabíamos que se iba a adaptar muy bien. Eso sí, no esperábamos que se adaptara tan rápido a hierba. Es una de las superficies más difíciles, en las que necesitas tiempo. Pero él lo hizo todo muy rápido", detalla un Juan Carlos Ferrero que en los últimos días está elogiando al murciano.