Juan Carlos Ferrero, 46 años: "Carlos Alcaraz me ha enseñado mucho. Él ha sabido disfrutar de esos momentos importantes y ha sabido separar"

El exentrenador del murciano ha desvelado que una de las cosas que agradece de su antiguo pupilo, del cual se separó al final de la temporada pasada, ha sido el de disfrutar de los éxitos ya que cuando él era jugador apenas lo hizo, teniendo en el recuerdo cuando fue número 1 del mundo

Juan Carlos Ferrero ha vuelto a la primera línea de la actualidad informativa debido a que está preparando su vuelta al circuito ATP si bien es cierto que el exentrenador de Carlos Alcaraz aún no ha confirmado a quién va a dirigir durante la siguiente temporada. El valenciano siempre estará ligado a su antiguo pupilo del que ha aprendido a disfrutar de los momentos de éxito y felicidad. Algo que no hizo él en el pasado.

Juan Carlos Ferrero fue uno de los mejores jugadores del mundo, llegando a ser número 1 en el año 2003 cuando en el US Open derrotó a André Agassi en el semifinal. El valenciano ha explicado que cuando lo logró apenas lo celebró y que ahora sería totalmente diferente ya que Carlos Alcaraz le ha cambiado un poco la mentalidad.

"Es difícil de explicar. Muchas veces he dicho que, cuando me veo, pienso que casi ni lo celebro. Hay que aprender a disfrutar más de las cosas y, en ese sentido, Carlos Alcaraz me ha enseñado mucho. Él ha sabido disfrutar de esos momentos importantes y ha sabido separar. Yo enseguida estaba pensando en lo que venía después, ya me concentraba en lo siguiente y lo celebraba poco. Conseguir el número uno es una explosión de felicidad, un reconocimiento a uno mismo por todo el trabajo que has hecho desde pequeño. Es cumplir el sueño de verdad", ha argumentado en una extensa entrevista en El País.

Juan Carlos Ferrero y los éxitos del tenis español

Juan Carlos Ferrero, por otro lado, ha asegurado que en España la gente que sigue el tenis se ha mal acostumbrado a tener ganadores. "En España se ha normalizado que tengamos jugadores entre los mejores. Se ve normal que siempre haya uno ahí, peleando por todo, pero eso no es normal. En absoluto. Cuando no sea así, lo echaremos de menos. Hay que valorar en su justa medida el hecho de ser número uno, porque es muy difícil. Hay carreras y carreras".

A continuación, eso sí, el exentrenador de Carlos Alcaraz ha hecho una reflexión sobre el tenis actual comparándolo con su época. El técnico ha explicado que falta alguien que acompañe a Carlos Alcaraz y a Jannik Sinner en la élite. "Los dos mejores son carismáticos, pero sí es verdad que falta competitividad. Faltan jugadores en el menú. En mi época estaban todos esos que cita y los argentinos, que eran muy duros, así que la quiniela era un pelín más atractiva".

Juan Carlos Ferrero y su ruptura con Carlos Alcaraz

Ferrero también ha dado su visión de por qué ha generado tanto morbo su ruptura con Carlos Alcaraz. "Pues no lo sé, pero quizá por la relación que hemos generado, muy cercana. Hemos vivido todo juntos desde el principio y la gente ha establecido una relación muy directa entre él y yo, y yo y él".

El entrenador de tenis ha dicho que no hay ni buenos ni malos. "La gente no lo esperaba, sobre todo porque no veníamos de una relación tóxica o mala, ni habíamos dado síntomas de que pudiera pasar algo. Los resultados eran muy buenos y acababa de ser número uno del mundo, así que chocó mucho. Pasó lo que pasó".

Por último, Juan Carlos Ferrero, que ya ha dicho que está abierto a entrenar a otros jugadores como Rafa Jódar, ha hablado de nuevo sobre una posible unión con Jannik Sinner. "Hay un cierto sector que lo consideraría una traición, pero yo lo veo como darle continuidad a mi evolución como entrenador. No puedo cerrarle las puertas a un jugador en concreto porque no sería inteligente. El corazón y la relación de amistad siempre estarán ahí, pero una vez que la relación con Carlos Alcaraz ha terminado, intentaré ver qué es lo mejor para mí. Si algún día existe esa posibilidad, espero que la gente acabe entendiéndolo. En cualquier caso, ya le digo que no hay absolutamente nada claro".