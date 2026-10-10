Rafa Jódar no cierra la puerta a la opción de Juan Carlos Ferrero: "Ya tendré un mes para pensar en la próxima temporada"

El joven tenista español, que ha ganado a Thiago Agustín Tirante en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái, no ha querido valorar las palabras del exentrenador de Carlos Alcaraz quien ha manifestado que si le hace una oferta estaría abierto a entrenarlo durante la siguiente temporada

Rafa Jódar, uno de los nuevos jugadores del tenis español que más está ilusionado durante esta temporada, se ha convertido en las últimas horas en noticia después de que Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, se haya mostrado abierto a entrenarlo si así lo considera el madrileño que actualmente es dirigido por su padre. Rafa Jódar, que se encuentra disputando el Masters 1000 de Shanghái, ha sido preguntado por esta posibilidad, pero ha preferido eludirla y centrarse en hacer la mejor actuación posible en el torneo chino.

"Ahora mismo me voy a centrar en mi siguiente partido. Luego me quedan dos torneos más, tres si me seleccionan para jugar la Copa Davis, que es algo que me me motiva mucho. Después, ya tendré un mes para pensar en la próxima temporada y prepararme de la mejor manera posible", ha explicado Rafa Jódar, no cerrando la puerta, de momento, al exentrenador de Carlos Alcaraz.

Juan Carlos Ferrero fue el que se abrió a entrenar en un futuro próximo a Rafa Jódar: "No me cierro la puerta, tiene muchísimo potencial, tiene muchas ganas, es joven, quiere comerse el mundo y si viene la oferta, la estudiaré", afirmó en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER.

Lo cierto es que Rafa Jódar ahora mismo es entrenado por su padre, pero el madrileño ya está estudiando la posibilidad de incorporar a más gente que le ayude para continuar mejorando.

Rafa Jódar valora su triunfo sobre Thiago Agustín Tirante

Rafa Jódar, actual número 13 del ranking mundial de la ATP, se vio obligado a remontar hoy (4-6, 6-2 y 6-3) ante el argentino Thiago Agustín Tirante en su debut en el Masters 1000 de Shanghái, al que accedió directamente en segunda ronda.

El partido se el torció a Rafa Jódar en el primer turno de saque en donde sufrió una rotura. Intentó reaccionar el español, pero el argentino, más sereno, mantuvo la ventaja para ganar por 4-6.

A partir del segundo set todo cambió, Rafa Jódar recuperó su mejor nivel de juego y no le dio ninguna opción a Thiago Agustín Tirante que sucumbió por 6-2 y 6-3.

Rafa Jódar se enfrentará en tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái al checo Jiri Lehecka, que se deshizo (6-3, 3-6 y 6-3) del portugués Nuno Borges, el cual había sido verdugo en primera ronda de otro argentino, Facundo Díaz Acosta.

Rafa Jódar se mostró contento por su reacción. "No he empezado muy bien, o él ha empezado mejor que yo. Había que seguir luchando y dejarse todo en la pista. Eso es lo que he hecho al final. Creo que hoy he hecho un buen trabajo".

El madrileño reflexionó sobre el encuentro contra Lehecka. "Ahora vendrá otro partido muy duro, como todos. Al final estamos en tercera ronda de un Masters 1000, ningún partido va a ser fácil".

Por último, dijo que seguramente haga cambios en su calendario de cara a la próxima temporada. "Esto es nuevo para mí. Tengo que ir descubriéndolos y, en la segunda temporada, ya podré seleccionar qué campeonatos disputar".