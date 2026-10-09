Carlos Alcaraz - Juanma Cerúndolo: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Alcaraz en el Master 1.000 de Shanghai 2026

Carlos Alcaraz debuta este sábado ante Juan Manuel Cerúndolo en un Master 1.000 de Shanghai que nunca ha ganado

Tras ganar su primer título después de su regreso a las pistas, Carlos Alcaraz inicia este sábado su aventura en el Master 1.000 de Shanghai, con la intención de que su debut no se le atragante, como ya ha ocurrido con Novak Djokovic, que el mismo día que él ganó en Tokio se había alzado con el ATP 500 de Pekín.

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Este octavo Master 1.000 de la temporada suele pasar factura a los que tienen poco recorrido en él, de ahí que el duelo ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo tenga trampa para el tenista español. El verdugo de Jannik Sinner en Roland Garros ya ha jugado un partido, ante el colombiano Mejía, y tiene más horas de juego en la rápida pista china.

Compañeros de generación, sólo se han cruzado en una ocasión en el circuito y fue en el duelo que mantuvieron cuando eran jóvenes promesas y se enfrentaron en la fase de grupos de las Next Gen ATP Finals, en un duelo en el que Carlos Alcaraz ganó por 4-0, 4-1, 2-4 y 4-3(3). Fue en 2021. El español, al año siguiente, ya estaba asentado entre los mejores, mientras que Juanma Cerúndolo ha tenido que ir poco a poco hasta llegar a la elite, donde al fin está.

"Será un partido chulo, un comienzo de torneo que va a estar interesante", señalaba Carlos Alcaraz sobre un partido al que llega con muchas ganas. "Ahora mismo me siento muy bien. Me siento fresco, con ganas de afrontar esta gira y este torneo. Estoy entrenando muy bien", señaló el tenista de El Palmar, quien se ve ansioso por jugar después de haber estado medio año sin poder hacerlo.

Alcaraz hacía dos años que no jugaba en Shanghai, desde que perdió con Machac en cuartos de final. De ahí que haya llegado con esas ansias de ganar. "Si miramos un par de años atrás, probablemente este tramo de la temporada nunca ha sido el mejor para mí, así que ahora quiero estar en un buen estado porque realmente quiero ganar los torneos, éste y los que tengo dentro de unos meses. Creo que es un impulso extra para lo que queda de temporada", advertía en la previa de su debut.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Juan Manuel Cerúndolo?

El partido entre Carlos Alcaraz y Juan Manuel Cerúndolo correspondiente a la segunda ronda del Master 1.000 de Shanghai 2026, se juega este sábado 10 de octubre. El choque entre el murciano y el argentino comenzará a las 12:00 horas de la mañana en España -18:00 horas en la ciudad china-, ya que se disputará en el tercer turno de la pista central.

La hora de inicio del duelo entre Carlos Alcaraz y el menor de los hermanos Cerúndolo se podría ver condicionado a lo que duren los dos partidos previos que se disputan en pista central desde las 6 de la mañana: Camilo Ugo Carabelli ante Felix Auger-Aliassime y Yunchaokete Bu frente a Casper Ruud.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en el Master 1.000 de Shanghai 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este torneo y sus partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

Este partido también se puede ver a través de la plataforma Tennis TV y, en Latinoamérica, por ESPN o Disney+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del torneo chino, con especial atención a lo que están haciendo los tenistas españoles.