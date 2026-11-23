El club comparte imágenes de los instantes previos a El Gran Derbi en las que se ve que el secreto del entrenador para motivar reside en ser el más motivado de todos... con permiso de Kike Salas, encargado de dar el último grito previo a la batalla

Luis García Plaza se dirige a los jugadores del Sevilla justo antes del inicio del derbi ante el Betis. / Sevilla FC

El Sevilla FC ha disfrutado este lunes de su segundo y último día de descanso después del intenso derbi disputado en la tarde-noche del sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Aunque el hecho de que el Real Betis esté ya en Eslovaquia para jugar el martes un nuevo partido de Champions ha acortado muchísimo la resaca de un encuentro que, en líneas generales, ha vuelto a encumbrar el enorme trabajo que Luis García Plaza está realizando en el vestuario blanquirrojo.

Con los lógicos matices y visiones diferentes, la mayoría de las crónicas de El Gran Derbi reconocen que el choque se jugó mucho más a lo que quería Luis García Plaza que a lo que suele proponer Manuel Pellegrini y que sólo la ya conocida falta de puntería de los nervionenses evitó que el marcador llegase con 0-1 a ese tanto postrero de Kike Salas con la involuntaria ayuda de Álvaro Valles.

El técnico madrileño incluso invadió el césped con el puño en alto celebrando un 1-1 que sabe a victoria de la misma forma que en el eterno rival, que se vio con los tres puntos, dejó un mal sabor el hecho de llevarse sólo uno. El técnico acabó orgullosísimo de sus jugadores, pero es que ya lo estaba antes del partido, evidenciando en su discurso que su truco para motivar a este Sevilla FC no es otro que ser el más motivado de todos.

La arenga de Luis García Plaza justo antes del derbi: "Somos el p... Sevilla"

Por si su eufórica celebración y la intensidad con la que vivió su primer derbi no eran lo suficientemente ilustrativos, el propio Sevilla FC ha mostrado otro ejemplo en la pasional charla que el entrenador le dedicó a sus pupilos en el vestuario, después del calentamiento previo y justo antes de saltar al terreno de juego.

"Llevo aquí 21 partidos y es un orgullo defender este escudo. Éste es un club muy grande, somos el puto Sevilla Fútbol Club. Eso nos tiene que llevar a dar hoy la mejor versión de cada uno, pero este escudo os lo digo de verdad es un orgullo defenderlo. Somos un club muy grande y hemos vuelto. Lo sabéis, y ahí me voy siempre a la gente que ya estaba aquí, que toda la gente está ilusionada con vosotros".

"Aunque sea un derbi, si fueramos el equipo del año pasado que era un sí pero no... Ahora somos un equipo de puta madre. Nos acordamos de Alfon y de Jose (Carmona). No estaban participando mucho, pero se entrenaban como animales, iban como animales y se merecen que se lo dediquemos, además de a toda la gente, va por ellos. Por nuestra gente y por nosotros y porque estáis haciendo las cosas de puta madre", finalizaba Luis García Plaza a voz en grito.

El último grito, de Kike Salas: "Mentalidad ganadora, confianza y seguridad"

Aunque, como capitán, suele ser Gabriel Suazo quien da la última charla al grupo antes de saltar al campo, esta vez le tocó el turno a Kike Salas. El segundo capitán tomó el relevo haciendo pesar su condición de canterano y luego estuvo en todas las acciones del derbi: le reclamaron hasta tres amarillas, se quejó de un penalti no pitado y anotó el definitivo 1-1 sobre la bocina.

"Vamos, gente, no es un partido cualquiera. Mirémonos las caras: estamos en nuestro estadio, en nuestra ciudad, con toda nuestra gente, con nuestra familia en la grada... Por nosotros, que nos lo merecemos. Por nuestros dos compañeros que no han podido venir hoy, Jose y Alfon. Vamos a salir desde el minuto uno a por ellos, que nos sientan. Mentalidad ganadora, con confianza y seguridad. Vamos todos juntos: una, dos y tres, Sevilla", jaleó el central.