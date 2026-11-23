El presidente de LaLiga vuelve a señalar a la televisión oficial del conjunto blanco como la responsable de meter más presión a los árbitros

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha asistido a la I Gala del Arbitraje Español, que reunió a colegiados y diferentes representantes de las instituciones del fútbol español para reconocer el trabajo arbitral y el mandamás del campeonato español respondió las cuestiones de los medios allí presentes.

La primera de ellas fue sobre las críticas de Comesaña tras el partido ante el Barcelona, a lo que Tebas dijo. "Se dice que siempre con los grandes los árbitros pitan de forma diferente. No lo sé. Desde luego, hoy en día, con todo lo que se habla del Madrid y del Barça, presión tienen que tener, porque uno está mirando constantemente lo que está haciendo el otro. En este caso, el Real Madrid, sobre todo", ha dicho el presidente de LaLiga.

Así que le insistieron en si cree que ambos clubes, Real Madrid y Barcelona, ejercen la misma presión, a lo que respondió de forma lacónica: "No". Para que le pidieran que se mojara sobre de dónde vienen más: "Claramente de Real Madrid Televisión. Yo creo que el comportamiento de Real Madrid Televisión, que es del club, es muy diferente del que está habiendo en el Fútbol Club Barcelona. Es un dato objetivo, no hay otro".

"Presión tienen que tener, porque uno está mirando constantemente lo que está haciendo el otro. En este caso, el Real Madrid, sobre todo"

Sobre las últimas declaraciones de Florentino Pérez, Tebas se mostró poco afectado. "No sé el número de veces que ha pedido mi dimisión", dijo, para luego extenderse en la cuestión de que lo comparara con propaganda nazi: "Está muy claro lo que escribí y lo que hay. Florentino exageró muchísimo el tema. Estamos estudiando si podemos hacer algo. Evidentemente las conclusiones que exageró ayer de millones de muertos están fuera de lugar. Está muy hablado".

Las relaciones con China tras el asunto de Mbappé

"Estamos trabajando para dar una solución. Los partidos del Real Madrid no se retransmiten. Arreglaremos algunos temas de patrocinios. El Real Madrid tendrá que hacer algo si quiere solucionarlo".

La relación con el Real Madrid

"Tenemos todas las puertas abiertas. Yo defiendo la competición de los ataques de su junta directiva. Hay que defender la competición, da igual si es el Madrid u otro".

Javier Tebas, presidente de LaLiga. / IMAGO

La pelea por LaLiga

"Hay tres clubes. Me gusta que se ganen con menos de cien puntos. Queda mucha Liga".

Su Balón de Oro

"Se lo merecía más Rodri o Lamine".

Qué pasaría si la final del Mundial fuera en Marruecos

"Si ocurre, habrá que repensar nuestro papel en el Mundial".