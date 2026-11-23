El equipo que entrena Xavier García Pimienta se mantiene como líder después de ganar un partido que se le complicó cuando iba con una ventaja de dos goles. Chumi fue el autor del gol del triunfo del conjunto indálico

El Almería recuperó este lunes en Ceuta el liderato de LaLiga Hypermotion después de una trabajada victoria en el campo del colista, el cual llegó a remontar un adverso 0-2 pero acabó sucumbiendo -con un jugador menos- ante el equipo andaluz.

El encuentro ponía en el escenario dos rachas muy dispares. Por un lado, el Ceuta, con el estreno en casa del técnico Sergio Lobera, que acumulaba hasta seis derrotas consecutivas (no puntuaba desde el 4 de octubre). Y por la otra al Almería, con una trayectoria de once partidos invicto con nueve victorias y dos empates.

El técnico del equipo andaluz Xavi García Pimienta, cuyo equipo necesitaba el triunfo para recuperar el liderato que asaltó el sábado el Castellón con un punto de diferencia, introdujo hasta cuatro cambios en su alineación con la entrada de Luna, Álex Muñoz, Dzodic y Cipenga. Mientras tanto, Lobera sólo movía dos piezas con la titularidad de Matos en defensa y Cedric en la delantera.

El partido comenzó con un líder dominador del balón que no tardó en golpear ya que antes del cuarto de hora Arribas empujaba al fondo de las mallas un pase dentro del área de Álex Muñoz para poner el 0-1. El gol dejó aturdido al equipo ceutí y permitió que el Almería siguiera controlando el juego hasta que a los veintiún minutos Kuki Zalazar disparó por primera vez a puerta para que despejara Andrés Fernández.

Los visitantes acumularon ocasiones por medio de Arribas y Miguel hasta que Arribas, a los veintiocho minutos, cruzaba a la red un pase interior de Luna. El duelo parecía totalmente encarrilado hasta que Cedric, a la salida de un córner, empujara a la red una dejada de cabeza de Carlos Hernández para abrir una puerta a la esperanza local.

El gol insufló ánimos en el equipo ceutí, que pudo igualar a los 36 minutos con un lanzamiento desde la frontal de Marino que obligó a una gran estirada de Andrés Fernández para evitar la igualada. Sin embargo, justo en el límite del descanso un golpe de Álex Muñoz a Omar Sadik dentro el área fue sancionado como penalti que se encargó de transformar Bodiger para equilibrar el choque antes del intermedio.

La segunda parte se inició con dos cambios en el Almería con la entrada de Ve﻿sga y Lelo y otro en el Ceuta con la presencia de Anuar. Ambos técnicos apostaban por retirar a los futbolistas amonestados en la primera mitad.

El Ceuta siguió en la ola a la que se subió en el tramo final del primer tiempo y puso cerco al marco andaluz en el tramo inicial de este periodo, aunque sin acertar en los metros finales. El partido tenía color local pero sin poner en aprietos al portero rival.

El Almería, cuando peor estaba, logró ponerse nuevamente en ventaja a los 72 minutos con un cabezazo de Chumi, a la salida de un córner, en la primera opción clara de los visitantes, quienes sólo habían probado una vez a Guille Vallejo por medio de Miguel cuatro minutos antes.

El 2-3 hizo daño al colista, que además se quedaba con un jugador menos a los 77 minutos por expulsión de Cedric. Los locales lo intentaron en el tramo final pero con más corazón que cabeza.

- Ficha técnica:

Ceuta: Guille Vallejo; Matos, Petxarromán (Anuar 46'), Bodiger, Carlos Hernández; Marino, Meléndez (Okoro 82'), Kuki Zalazar; Cedric, Sevikyan (Álex Camacho 82') y Jordi Escobar (Omar Sadik 41').

Almería: Andrés Fernández; Luna, Álex Muñoz (Lelo 46'), Bonini, Chumi; Dzodic (Vesga 46'), Javi Muñoz (Gui 69'); Quim Junyent, Arribas (Sola 82'), Cipenga (Morci 89'); y Miguel.

Árbitro: Eder Mallo Fernández (Castellanoleonés). Enseñó tarjetas amarillas a los locales Petxarromán, Anuar, Álex Camacho, Matos y al entrenador Sergio Lobera; y a los visitantes Dzodic, Álex Muñoz y Javi Muñoz. Expulsó, por doble amarilla, al local Cedric (77'),

Goles: 0-1 (14') Arribas; 0-2 (28') Arribas; 1-2 (31') Cedric; 2-2 (45') Bodiger, de penalti; 2-3 (72') Chumi.

Incidencias: Partido correspondiente a la décimo quinta jornada de LaLiga Hypermotion con la asistencia de 3.419 espectadores. En los prolegómenos del encuentro la Asociación de Mujeres Mastectomizadas realizó una suelta de globos rosas en favor de la lucha por el cáncer de mama.

- Así queda la clasificación de Segunda división al término de la jornada 15:

Total En casa Fuera Total En casa Fuera Jornada 15 PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC 1 Almería ALM = 35 15 11 2 2 29 13 19 7 6 1 0 17 6 16 8 5 1 2 12 7 2 CD Castellón CAS = 33 14 10 3 1 26 5 14 6 4 2 0 14 1 19 8 6 1 1 12 4 3 Girona FC GIR 1 27 15 8 3 4 26 14 17 9 5 2 2 18 8 10 6 3 1 2 8 6 4 Granada GRA 1 27 14 8 3 3 22 15 13 6 4 1 1 10 5 14 8 4 2 2 12 10 5 Burgos CF BUR 1 27 15 8 3 4 21 17 20 9 6 2 1 14 8 7 6 2 1 3 7 9 6 Mallorca MLL 1 24 14 6 6 2 18 10 16 7 5 1 1 15 6 8 7 1 5 1 3 4 7 Eibar EIB 2 24 14 7 3 4 23 17 12 7 3 3 1 11 8 12 7 4 0 3 12 9 8 Córdoba CF CCF 2 23 15 7 2 6 28 25 15 7 5 0 2 14 8 8 8 2 2 4 14 17 9 UD Las Palmas UDL 2 23 15 7 2 6 21 22 11 7 3 2 2 8 8 12 8 4 0 4 13 14 10 Real Sporting SPO 2 23 15 7 2 6 16 19 10 8 3 1 4 7 10 13 7 4 1 2 9 9 11 Real Oviedo OVI 2 21 15 6 3 6 20 21 8 7 2 2 3 8 7 13 8 4 1 3 12 14 12 Real Valladolid VAD = 19 15 5 4 6 23 22 12 7 4 0 3 15 11 7 8 1 4 3 8 11 13 Tenerife CDT = 19 14 4 7 3 17 17 13 8 3 4 1 9 5 6 6 1 3 2 8 12 14 CE Sabadell SAB = 19 15 4 7 4 13 14 13 7 3 4 0 9 5 6 8 1 3 4 4 9 15 Leganés LEG 1 18 15 5 3 7 17 25 10 7 3 1 3 9 10 8 8 2 2 4 8 15 16 Eldense ELD 1 17 15 5 2 8 15 21 11 7 3 2 2 11 8 6 8 2 0 6 4 13 17 Cádiz CAD 3 14 15 3 5 7 20 19 8 8 2 2 4 10 8 6 7 1 3 3 10 11 18 Celta Fortuna CEL 1 14 15 3 5 7 20 27 10 8 2 4 2 14 14 4 7 1 1 5 6 13 19 Real Sociedad B RSO 1 13 15 3 4 8 17 27 5 8 1 2 5 8 15 8 7 2 2 3 9 12 20 Albacete ALB 1 13 15 4 1 10 14 25 9 7 3 0 4 8 9 4 8 1 1 6 6 16 21 FC Andorra FCA = 11 14 3 2 9 19 27 6 7 2 0 5 11 14 5 7 1 2 4 8 13 22 AD Ceuta FC CEU = 5 15 1 2 12 12 35 4 8 1 1 6 8 15 1 7 0 1 6 4 20

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