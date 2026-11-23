El atacante ecuatoriano de 23 años se ha dejado ver en las celebraciones del título liguero revalidado por Independiente del Valle y ha anunciado su vuelta a los entrenamientos, ocho meses después de la grave lesión que le dejó sin Mundial y sin salto a Europa

Hace justo un año, Patrik Mercado estaba en la cresta de la ola, y era premiado con el MVP y con el galardón de Mejor Centrocampista de la liga de Ecuador entre fuertes rumores de su inminente salto a Europa con un fichaje por el Sevilla FC que se confirmó oficialmente en febrero y que se rompió apenas un mes después, con la grave lesión de rodilla que sufrió el joven mediapunta de Independiente del Valle, que se perdió el Mundial 2026 y que, por fin, ocho meses después, ha recuperado la sonrisa.

Patrik Mercado da la sorpresa en plena fiesta de Independiente del Valle

En la séptima jornada del hexagonal final, el Macará venció el pasado viernes por 0-1 y eclipsó un poco la fiesta del flamante campeón de la Liga Pro de Ecuador 2026, el Independiente del Valle, que afrontó el duelo con el campeonato asegurado ya matemáticamente y revalidó el título logrado en 2025.

En plena celebración, Patrik Mercado reapareció para anunciar con felicidad su vuelta a los entrenamientos con el objetivo de volver a jugar a inicios de 2027 y aún en pleno litigio abierto por ese traspaso cancelado por Sevilla FC y reclamado judicialmente por el Independiente del Valle. También en el marco de los festejos, el dirigente Andrés Larriva confirmó que ese asunto sigue sus recorrido en los tribunales.

Patrik Mercado señala al futuro con ambición a pesar del enorme golpe anímico de su lesión. / @patrik___mercado

Patrik Mercado por fin ve luz al final del tunel: "La recuperación va muy bien"

"Sí, estoy muy feliz. Estoy muy agradecido con Dios por tenerme aquí, ganando otra copa con Independiente y otra medalla. Y nada, estoy llevando la recuperación de la mejor manera y estoy esperando para volver al cien por cien", explicó Mercado sobre el terreno de juego en plena celebración del título liguero. "Fue duro al principio, pero me ayudó mucho mi familia, que siempre ha luchado mucho".

"La recuperación va muy bien y ahora estoy disfrutando con mis compañeros el hecho de que pudimos obtener otra copa más, que no es nada fácil", recordó, pues IDV también ganó la Supercopa de Ecuador y ahora espera cerrar bien el año 2026, con la opción de un tercer título, pues disputará en diciembre la final de la Copa Ecuador 2026 frente a Universidad Católica﻿: "Sí, obviamente, esperamos poder cerrar bien el año. No se nos dio la Libertadores, pero vamos a pelear por ganar".

Independiente del Valle anuncia batalla judicial con el Sevilla por el fichaje de Mercado

"Por ser un asunto que está en manos de abogados, se nos ha solicitado no entrar en detalles hasta que haya una resolución final", explicó Andrés Larriva, dirigente del club ecuatoriano, en los micrófonos del programa Las Voces del Fútbol﻿.

Sin querer hablar mucho del asunto, Larriva confirmó que Independiente del Valle no acepta la decisión del Sevilla FC de romper unilateralmente el acuerdo por el traspaso de Patrik Mercado a cambio de 6 millones de euros, esgrimiendo razones médicas después de la grave lesión del internacional ecuatoriano. La prensa local habla de una posible penalización económica al club andaluz como posible solución del conflicto.

La grave lesión de Patrik Mercado: cómo se produjo, diagnósticos y plazos de recuperación

﻿Patrik Mercado se lesionó el 22 de marzo de 2022 en los primeros minutos del encuentro de la LigaPro entre Independiente del Valle y Técnico Universitario. En su intento por esquivar una entrada, se desequilibró realizando un mal gesto de apoyo.

La consecuencia fue una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco medial de la rodilla derecha, lesión que lo obligó a pasar por el quirófano sólo unos días después. ﻿Ocho meses y un día después, aún debe superar la última fase de su recuperación y, en el mejor de los casos, le harán falta varias semanas más de trabajo progresivo para pensar en volver.