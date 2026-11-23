Marcos Alonso ha recordado su etapa en el Chelsea con Lampard como entrenador, marcada por un desencuentro que le costó el banquillo, aunque luego llegaría Tuchel y ganarían la Champions League

La etapa de Marcos Alonso en el Chelsea bajo las órdenes de Frank Lampard estuvo marcada por un episodio que deterioró la relación entre ambos y que acabó relegando al lateral español a un segundo plano en el vestuario 'blue'.

Todo ocurrió el 26 de septiembre de 2020, durante el encuentro frente al West Bromwich Albion. El conjunto londinense llegó al descanso con un contundente 3-0 en contra, en un primer tiempo en el que Marcos Alonso cometió varios errores defensivos. Lampard decidió sustituirlo en el intermedio, una decisión que provocó un desencuentro entre ambos.

El técnico inglés se molestó especialmente por la actitud del futbolista tras ser reemplazado. Según explicó Lampard tras el partido, Marcos Alonso abandonó la zona desde la que estaba siguiendo el partido y se dirigió hacia el autobús del equipo antes de que finalizara el encuentro. Una actitud que el entrenador inglés interpretó como una falta de respeto hacia sus compañeros y el cuerpo técnico, acabando el partido finalmente con empate a tres.

Marcos Alonso, en su etapa en el Chelsea. / E.D.

Sin embargo, el propio Marcos Alonso siempre lo negó, dando una versión diferente a la ofrecida por su entonces entrenador. Ahora, en el pódcast 'El camino de Mario' de Mario Suárez, el futbolista del Celta recordó aquella situación, que le costó acabar en el banquillo.

"Lampard no se portó bien conmigo. Chocamos en algún momento"

"Lampard no se portó bien conmigo. Chocamos en algún momento. Hizo unas declaraciones delante de todo el equipo y yo le dije que eso no era verdad. Dijo que me había ido de un partido antes de tiempo y eso era mentira", desmintió Marcos Alonso, que si bien en su momento reconoció que no acabó el partido donde el resto de sus compañeros es porque la seguridad del estadio le había indicado que debía abandonar el lugar en el que se encontraba y aunque siempre negó haber actuado con intención de desentenderse del partido.

El Celta, su última aventura en el fútbol

Aquel incidente tuvo consecuencias para Marcos Alonso, que perdió protagonismo y quedó apartado de los planes de Lampard durante varios meses, en una etapa en la que su relación con el entrenador quedó seriamente dañada, aunque como bien recuerda el lateral, luego que tuvo que tirar de él porque los resultados no iban bien, oporl o que le "salvó" en varias ocasiones.

Marcos Alonso, en un partido con el Celta de Vigo. / Imago

La situación cambió con la llegada de Thomas Tuchel al banquillo del Chelsea en enero de 2021. El técnico alemán volvió a confiar en el lateral español, que recuperó su sitio en el equipo y terminó siendo una pieza importante en la conquista de la Champions League.

Durante la entrevista, Marcos Alonso también confesó que "lo más seguro" es que su último equipo sea el Celta, pero que cuando se retire "seguirá" vinculado al mundo del fútbol.