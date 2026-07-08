Oficial: Marcos Alonso renueva su contrato con el Celta de Vigo hasta 2028

El veterano defensa prolonga dos temporadas más su vinculación con el conjunto celeste después de convertirse en una pieza imprescindible para Claudio Giráldez; la operación, que ESTADIO ya avanzó y dio prácticamente por cerrada, ha sido materializada por el club con un comunicado

Ya es oficial. Marcos Alonso seguirá defendiendo la camiseta del RC Celta de Vigo hasta el 30 de junio de 2028. El conjunto gallego ha anunciado este miércoles la renovación del defensa madrileño por dos temporadas más, poniendo fin a una de los asuntos que más prisa corrían en su planificación para el nuevo curso.

La operación no supone ninguna sorpresa. ESTADIO Deportivo ya adelantó hace semanas de que la continuidad del internacional español estaba muy encaminada y que el acuerdo entre ambas partes era únicamente cuestión de días. Tras unos días de reflexión por parte del futbolista durante sus vacaciones y el intercambio de los últimos documentos, el anuncio oficial ya ha llegado.

Un líder dentro y fuera del campo

La renovación de Marcos Alonso supone una de las mejores noticias posibles para Claudio Giráldez. El técnico pierde pocas certezas en un mercado siempre imprevisible y mantiene en su plantilla a uno de los futbolistas más importantes del vestuario.

Desde su llegada a Balaídos en el verano de 2024, el ex de Chelsea y FC Barcelona ha recuperado una regularidad que parecía haber perdido durante el tramo final de su etapa como azulgrana. Su veteranía y su polivalencia le han convertido en uno de los pilares sobre los que se ha construido el crecimiento del Celta durante las dos últimas campañas.

No es casualidad que el propio club destaque en el comunicado oficial su "experiencia, liderazgo y veteranía", cualidades que le han permitido ejercer de referente tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Su rendimiento justificaba la apuesta

Las cifras hablan por sí solas. En apenas dos temporadas como celeste, Marcos Alonso acumula ya 76 partidos oficiales y cinco goles, unos registros sobresalientes para un futbolista de perfil defensivo.

Su importancia quedó todavía más reflejada durante el pasado curso. Con 3.759 minutos repartidos en 43 encuentros oficiales, fue el jugador de campo más utilizado por Claudio Giráldez, una estadística que demuestra hasta qué punto era una pieza insustituible dentro del sistema del entrenador gallego.

Capaz de actuar como lateral izquierdo, central o incluso carrilero, Marcos ha aportado equilibrio, salida de balón, experiencia en grandes escenarios y un excelente golpeo a balón parado, convirtiéndose en uno de los fichajes más rentables del club en los últimos años.

Una continuidad que se veía venir

El propio Marcos Alonso también dejó pistas al término de la temporada con un emotivo mensaje en redes sociales en el que hablaba del orgullo que suponía formar parte de un grupo que estaba "haciendo historia celeste", una declaración que ya hacía presagiar un desenlace positivo en cuanto a su continuidad.

“Estoy muy contento. Han sido dos años de mucho trabajo y de progresión y ahora toca seguir avanzando y creciendo. Con esfuerzo y trabajo estoy convencido de que lograremos los objetivos. Lo que más valoro es el cariño que he recibido de todos, de la afición, de mis compañeros, del cuerpo técnico, de la secretaría técnica y, por supuesto, de la presidenta. Tanto mi familia como yo nos hemos sentido muy apoyados por todo el club, y eso ha sido muy importante para tomar esta decisión. Además, estos dos años han sido muy bonitos y también he sentido el cariño de la ciudad de Vigo. Tengo muchas ganas de seguir aquí, de continuar creciendo y de vivir nuevos éxitos con el Celta", declaró el lateral en las primeras declaraciones emitidas por el club.

Otra pieza clave para el nuevo proyecto

La continuidad del exfutbolista del Real Madrid, Chelsea y Barcelona supone un importante impulso para un Celta que volverá a competir en Europa y que trabaja para mantener el bloque que tan buen rendimiento ofreció la pasada temporada.

Tras asegurar la continuidad del capitán Iago Aspas, el club gallego consigue retener a otro de los líderes naturales del vestuario y a uno de los futbolistas con mayor recorrido internacional de la plantilla. Su renovación también contrasta con otros casos todavía abiertos dentro del club.