Los primeros movimientos en Afouteza: del regreso de Javi Galán a Miguel Román

Los jugadores que pasaron los reconocimientos médicos en la primera jornada han tenido una primera toma de contacto con la Ciudad Deportiva para ejercitarse

Aunque el primer entrenamiento oficial del Celta de Vigo se producirá este viernes, algunos jugadores del equipo vigués ya se han dejado ver entrenándose en la Ciudad Deportiva de Afouteza. Son los los que ya han ido pasando los exámenes médicos, que por grupos irán completando los futbolistas de las plantilla celeste. Javi Galán, Miguel Román o Iago Aspas ya han pisado el césped para ir tomando contacto con el trabajo que desarrollarán durante las próximas semanas.

Ha sido el propio Celta de Vigo, quien a través de sus redes sociales, ha mostrado estos primeros ejercicios de algunos jugadores del Celta de Vigo. Simplemente carreras para ir habituando el cuerpo y algunos estiramientos antes de que el viernes todos se pongan a las órdenes de Claudio Giráldez para el primer entrenamiento oficial.

El regreso a Afouteza de Javi Galán tres años después

Una de las novedades en esta jornada de miércoles ha sido ver a Javi Galán. El lateral izquierdo es, junto con Aleix Febas, uno de los dos fichajes del equipo para esta temporada por el momento. Tras superar el preceptivo reconocimiento médico, el extremeño ha estado ejercitándose sobre Afouteza ya ataviado con la indumentaria de entrenamiento del Celta de Vigo. El jugador regresa tres temporadas después para afianzar un lateral izquierdo necesitado de efectivos. También ha estado Aleix Febas, el otro fichaje que llega procedente del Elche.

También significativa es la presencia de Iago Aspas en la ciudad deportiva. Después de que renovara al poco de acabar la pasada temporada, el delantero afronta la que es su última temporada como futbolista en activo. Su última pretemporada, por tanto, para un jugador que es todo un símbolo en el Celta de Vigo y que nuevamente será el líder del equipo.

Miguel Román también se ha ejercitado y deja atrás su lesión

Otro jugador que se ha dejado ver en Afouteza es Miguel Román. Importante también que el centrocampista arranque la pretemporada con normalidad, dado que la pasada campaña se perdió los últimos meses por la rotura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo. Un contratiempo que llegó cuando el canterano exhibía su mejor momento de forma. Tras un largo período de recuperación, en el que incluso se entrenó en vacaciones, está de vuelta para iniciar la pretemporada.

Además futbolistas como Pablo Durán o Sergio Carreira han estado trabajando en esta primera jornada no oficial en la Ciudad Deportiva. Hay que recordar que la plantilla fue dividida en varios grupos, a fin de que entre este martes, miércoles y jueves pasaran los reconocimientos médicos. Los que lo han ido ya completando se han podido dejar ver por los campos de entrenamiento.

Ya para el viernes quedará el primer entrenamiento con Claudio Giráldez. Son 22 los futbolistas convocados para esa cita. La lista es la siguiente: Hugo Sotelo, Iván Villar, Sergio Carreira, Pablo Durán, Iago Aspas, Hugo Álvarez, Yoel Lago, Miguel Román, Álvaro Núñez, Manu Fernández, Carlos Domínguez, Williot Swedberg, Ilaix Moriba, Javi Rueda, Ferran Jutglà, Matías Vecino Andrei Radu, Aleix Febas, Javi Galán, Unai Núñez, Carles Pérez y Manu Sánchez.