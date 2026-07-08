La emotiva carta de despedida de Mingueza del Celta de Vigo: "Me voy con el corazón lleno"

El catalán ha recordado su paso de cuatro temporada con el cuadro vigués y ha querido agradecer al celtismo el apoyo en los buenos y malos momentos

Óscar Mingueza, el que fuera futbolista del Celta de Vigo hasta el pasado 30 de junio, se ha querido despedida del club y la afición del equipo vigués tras cerrar una etapa de cuatro temporadas. Lo ha hecho a través de sus redes sociales con una extensa y emotiva carta. "Ha sido un honor defender estos colores", ha comentado el catalán.

El internacional español, que aún no desvelado su nuevo equipo, ha rematado la carta de despedida con su sentimientos más personales por las vivencias que ha tenido en el Celta de Vigo. "Me voy con el corazón lleno de amistades, recuerdos y experiencias que son para toda la vida. Gracias por hacerme sentir uno mas", ha escrito.

Mingueza y los logros obtenidos con el Celta de Vigo

Mingueza también ha querido recordar los logros obtenidos con el Celta de Vigo en esta etapa: "Marcho tranquilo y contento de haber formado parte de este grupo, de esta familia. Un grupo que ha conseguido escribir una pagina en la historia de este club, devolviendo dos años seguidos al Celta a una competición Europea. Qué bonito ha sido vivir noches Europeas en Balaídos, escuchando el himno del Centenario".

También Mingueza ha tenido palabras para la afición del Celta de Vigo. "Agradecer al Celtismo, los mismos locos que estaban animando y apoyando al equipo cuando nos jugábamos el descenso en la ultima jornada hace 4 años, eran las mismas caras que estaban celebrando dos clasificaciones seguidas a Europa", ha relatado el futbolista.

La carta completa de despedida de Mingueza

La carta completa de despedida de Mingueza es la siguiente:

"Hola Celtistas, ha llegado la hora de despedirnos.

Llegué a Vigo con la ilusión de empezar una nueva aventura. Una ciudad y un club que nos acogió a mi y a mi mujer con los brazos abiertos.Desde el primer día sentí el orgullo y la responsabilidad que era vestir la camiseta Celeste. He intentado dar siempre lo mejor de mi y con la máxima ilusión para defender este escudo. Marcho tranquilo y contento de haber formado parte de este grupo, de esta familia. Un grupo que ha conseguido escribir una pagina en la historia de este club, devolviendo dos años seguidos al Celta a una competición Europea. Qué bonito ha sido vivir noches Europeas en Balaidos, escuchando el himno del Centenario…

Después de cuatro temporadas, solo puedo decir gracias. Vigo se ha convertido en algo mas que una Ciudad, se ha convertido en un hogar, donde han nacido nuestros dos hijos Bruna y Luca. Siempre va a haber un pedacito de nuestra familia que pertenecerá a esta tierra.Quiero agradecer a todos mis compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, fisioterapeutas, utilleros y a todas las personas que trabajan en este club para hacer mas fácil nuestro día a día. Y en especial agradecer al Celtismo, los mismos locos que estaban animando y apoyando al equipo cuando nos jugábamos el descenso en la ultima jornada hace 4 años, eran las mismas caras que estaban celebrando dos clasificaciones seguidas a Europa. Ha sido un honor defender estos colores.

Me voy con el corazón lleno de amistades, recuerdos y experiencias que son para toda la vida. Gracias por hacerme sentir uno mas.Afouteza e corazón. Ata sempre Celta!"