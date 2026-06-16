La Premier League como posible destino de Mingueza

El Arsenal y el Newcastle aparecen como candidatos para hacerse con el lateral que acaba contrato con los vigueses y que no seguirá salvo sorpresa mayúscula

Óscar Mingueza es uno de los futbolistas del Celta de Vigo que acaba contrato con el final de la temporada. Todo apunta a que el defensa no seguirá vistiendo la elástica celeste tras cinco temporadas y su destino podría estar en la Premier League con varios equipos interesados en hacerse con sus servicios.

Pese a que el Celta presentó meses atrás una oferta de renovación por Mingueza, el futbolista no ha dado respuesta, algo que hace pensar desde hace tiempo que no seguirá jugando en Balaídos. El futbolista, según el Diario AS, cuenta con ofertas de Inglaterra que podría ser su siguiente destino. El Arsenal y el Newcastle aparecen como candidatos para contar el polivalente lateral.

El potencial económico del Arsenal y Newcastle con el que el Celta no puede competir

Clubes que evidentemente en lo económico tienen un potencial evidente y con los que el Celta de Vigo no puede competir en cuanto a emolumentos del futbolista. Ya fuera el Arsenal de Mikel Arteta, campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League, o el Newcastle, un pujante equipo que, eso sí, la temporada que viene no jugará competición europea, algo que sí hará el Celta de Vigo por segunda campaña consecutiva.

El caso es que es un secreto a voces desde hace tiempo que Mingueza dejará de ser futbolista del Celta de Vigo el próximo 30 de junio. Su rendimiento, internacional español pese a no estar en el Mundial, y sus 27 años le hacen ser un futbolista muy apetecible para muchos equipos, de ahí que el catalán decidiera agotar su contrato con los vigueses y, salvo giro radical, emprender una nueva aventura futbolística lejos de Balaídos.

Marco Garcés ya señaló que iba a ser difícil la continuidad de Mingueza

Ya lo explicaba el pasado mes de abril Marco Garcés, director de fútbol del Celta de Vigo, al ser cuestionado por Mingueza. "Es un jugador que lo está haciendo demasiado bien, que participa con la Selección de España y obviamente tiene postores que tienen más dinero de lo que nosotros podemos poner. Entonces, se ve difícil, pero tiene una propuesta nuestra", relataba.

Han transcurrido los meses y se va cumpliendo esa idea. Tanto que también el Celta de Vigo trabaja en diferentes opciones para añadir nuevos elementos a los laterales que ponga a disposición de Claudio Giráldez para afrontar una nueva temporada exigente, otra vez en tres competiciones.

Pendientes de la decisión de Marcos Alonso sobre la renovación con el Celta

Otro caso diferente es de el Marcos Alonso, otro de los futbolistas que acaba contrato con el final de la temporada del Celta de Vigo. El madrileño también tiene una oferta sobre la mesa para renovar su compromiso con los gallegos. En este caso existe un mayor optimismo a que pueda aceptar. Si bien es cierto que todavía no existe la respuesta y la certeza de que el veterano jugador vaya aceptar.

Distinto son los casos de los otros tres jugadores del Celta de Vigo que acaban contrato y a los que el club no ha ofrecido su continuidad y que el 30 de junio dejarán de pertenecer a la entidad. Son los casos de Franco Cervi, Mihailo Ristic y Jospeh Aidoo.