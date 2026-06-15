El Celta de Vigo se fija en Álex Calatrava

El centrocampista del Castellón ha firmado una gran temporada en Segunda y por no ascender su equipo su cláusula de rescisión baja hasta la mitad de precio

Álex Calatrava ha sido uno de los jugadores más destacados del Castellón esta temporada en Segunda. Un centrocampista ofensivo en el que se han fijado varios equipos de Primera División, entre ellos el Celta de Vigo. El jugador tiene contrato con los castellonenses tres años más, aunque el hecho de lograr el ascenso tiene algunas particularidades.

Así el Celta de Vigo, junto con el Espanyol, Osasuna y Deportivo, es uno de los equipos que se ha interesado en Álex Calatrava, según la Cadena SER. El Castellón buscaba esta temporada el ascenso y al no lograrlo la cláusula de rescisión de Álex Calatrava desciende de los 10 millones de euros hasta los 5.

Álex Calatrava ha marcado 8 goles y ha dado 15 asistencias este curso con el Castellón

El jugador, de 25 años y 1,75 metros, es un centrocampista ofensivo que podría dar el salto esta temporada a la categoría de oro del fútbol español. Los números de Álex Calatrava han sido especialmente llamativos esta campaña. El jugador ha participado en 43 partidos con el Castellón, en los que ha marcado 8 goles y ha dado 15 asistencias.

Las cifras de Álex Calatrava dan una dimensión de las características de este jugador que ha despertado el interés de varios equipos. Su rendimiento, eso sí, no le ha valido al Castellón para el ascenso. Tras acabar sexto la temporada, posteriormente caía derrotado contra el Almería en la primera eliminatoria de ascenso.

Álex Calatrava llegaba hace dos veranos al Castellón procedente del Atlético de Madrid después de haber pasado por diferentes equipos de cantera del fútbol catalán. Su crecimiento ha sido sustancial esta campaña y, según el portal especializado Transfermarkt, su precio en el mercado estaría en 4 millones de euros.

Aleix Febas ya llegó al mediocampo del Celta de Vigo en el que podría haber más movimientos

Precisamente en el mediocampo ha sido el lugar donde el Celta de Vigo ha realizado el único movimiento en lo que va de mercado. Los vigueses se hacían con los servicios de Aleix Febas, quien llegaba al club de Balaídos con la carta de libertad tras acabar su vinculación con el Elche donde tan buen rendimiento ofreció.

También ha aparecido en las últimas horas el interés del Celta de Vigo en otro futbolista para el mediocampo, aunque con unas características muy distintas. Se trata de Giorgi Kochorashvili, jugador perteneciente al Sporting de Portugal que ya estuvo en España jugando, entre otros equipos en el Levante y el Girona.

Habrá que esperar también para ver cómo va quedando configurado el mediocampo del Celta de Vigo. Por ejemplo el caso de Ilaix Moriba, uno de los jugadores que más mercado tiene en el cuadro celeste y al que se relacionó semanas atrás con el interés de varios clubes de la Premier League, especialmente el Aston Villa de Unai Emery.

Luego también están otros nombres propios en los que trabaja el Celta. Uno de ellos es Fer López, quien ya jugó como cedido en el equipo gallego en la segunda parte de la pasada temporada. Otra alternativa es la de Brais Méndez, futbolista de la Real Sociedad que partió de la cantera del club celeste.