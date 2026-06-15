El Celta de Vigo, el tercer equipo de las cinco grandes ligas europeas con más minutos de sus canteranos

Únicamente el Athletic de Bilbao y el Barcelona mejoran el registro del club vigués en este apartado entre las competiciones de España, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia y que demuestra la apuesta por el talento propio

La apuesta por la cantera es una de las líneas claras del actual Celta de Vigo y los resultados, con una segunda clasificación consecutiva para la Europa League, avalan ese proceder. Una cuestión que se hace notar también de manera numérica para colocar los vigueses como uno de los equipos europeos que más atienden a este concepto.

Así el Celta de Vigo es el tercer equipo de las cinco grandes ligas europeas con más minutos jugados por los canteranos en la temporada 25/26, según Transfermarkt. Un interesante valor que coloca a la factoría de la entidad celeste entre las mejores del continente y que señala su productividad a la vez que competitividad.

Los canteranos del Celta de Vigo sumaron esta temporada 27.456 minutos en total

Son un total de 27.456 minutos los que acumularon los canteranos del Celta de Vigo con el primer equipo esta temporada. Todo bajo la batuta de Claudio Giráldez, otro canterano aunque en esta ocasión desde el banquillo, que hizo aflorar todo ese talento que viene produciendo un club que, por ejemplo, pelea para que su segundo equipo ascienda al fútbol profesional.

La clasificación de todos los equipos de las cinco grandes ligas europeas -España, Francia, Italia, Alemania e Inglaterra- aparece encabezada por el Athletic de Bilbao. La evidente filosofía de los rojiblancos, únicamente con jugadores vascos, le hace dispararse hasta los 44.687 minutos de canteranos en la temporada. Tras ellos aparece el Barcelona, con 29.121 minutos, otro equipo con señas de identidad muy marcadas en ese sentido. Ya tercero es el señalado Celta de Vigo.

Curiosamente el cuarto en esta clasificación es otro equipo español. Se trata de la Real Sociedad, ya por detrás del Celta de Vigo, con 24.096 minutos para los canteranos. El primer equipo que no juega en LALIGA en este llamativo ranking es el Friburgo alemán. Los subcampeones de la Europa League son quintos 23.663 minutos para sus futbolistas de cantera en la acabada campaña 25/26.

La amplia nómina de canteranos que participaron con el Celta de Vigo en la temporada 25/26

La presencia canterana del Celta de Vigo esta temporada ha contado con una amplia nómina de jugadores, muchos de ellos con un peso fundamental en los planes de Claudio Giráldez. Desde Javi Rodríguez, que hasta hace unos días se convertía en internacional, pasando por Sergio Carreira, Miguel Román, Hugo Álvarez, Hugo Sotelo, Fer López. También algunos de otras generaciones, como la leyenda Iago Aspas o el mundialista Borja Iglesias. También otros con menos peso en el equipo como Damián Rodríguez, Carlos Domínguez, Yoel Lago, Andrés Antañón, Ángel Arcos o Hugo Burcio.

Una apuesta que se mantendrá para la temporada que viene en su núcleo, más allá de que puedan salir futbolistas en el mercado de verano por diferentes circunstancias. El buen hacer del Celta Fortuna, que se juega este sábado el ascenso a Segunda contra la Ponferradina, puede provocar que se vayan uniendo además nuevos talentos al primer equipo la temporada que viene. La presencia de Claudio Giráldez es un extra para que pueda suceder.