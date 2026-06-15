Sin minutos para Starfelt que no juega un partido oficial desde finales de marzo

El central del Celta de Vigo no participó en la goleada de Suecia ante Túnez en el primer partido del Mundial para el combinado nórdico

Carl Starfelt no participó en el primer partido del Mundial que la selección de Suecia ha disputado frente a Túnez y que ha acabado con un contundente triunfo de los nórdicos por 5-1 en el grupo de grupo F en un duelo disputado en Monterrey. El debut de un futbolista del Celta de Vigo en este campeonato que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá deberá esperar a ver si se produce esta tarde con la presencia de Borja Iglesias en el España-Cabo Verde.

Starfelt vio desde el banquillo como su selección goleaba a Túnez sin participar sobre el terreno de juego. Graham Stephen Potter, seleccionador de Suecia, apostó en esta ocasión por Gustaf Lagerbielke, Viktor Lindelof, Isak Hien como los tres centrales para el debut de Suecia. No tiró de Starfelt, quien hay que recordar que llegaba a la cita entre algodones por los problemas de espalda que ha sufrido en los últimos meses y que le impidieron jugar con el Celta de Vigo en el tramo final de la temporada.

Starfelt no jugó con el Celta de Vigo desde mediados de marzo

De hecho habría que remontarse al 15 de marzo para encontrar el último partido de Stafelt con el Celta de Vigo. Fue en el empate de los gallegos en La Cartuja frente al Real Betis. Luego el central disputó los dos partidos que Suecia disputó en la repesca para clasificarse para el Mundial. El segundo de ellos, el 31 de marzo ante Polonia, fue el último encuentro oficial que el defensa disputó.

Sí jugó Starfelt más recientemente un amistoso con la selección de Suecia de cara a la preparación para el Mundial. Lo hizo saliendo desde el banquillo para participar durante 26 minutos en el choque que el combinado de su país celebró ante Grecia y que acabó en tablas. Habrá que esperar para saber si tiene presencia en los siguientes encuentros en el Mundial. La próxima cita llevará a los suecos a medirse este sábado a los Países Bajos en la segunda jornada del grupo F.

Los problemas de espaldas de Starfelt provocaron que incluso se barajara que pasara por el quirófano

Los problemas de espalda de Starfelt hicieron incluso consultar a un especialista externo en la materia hace unos meses. El defensor fue diagnosticado de una una hernia discal L5-S1, que incluso propició que se barajara que tuviera que ser operado en caso de que el tratamiento conservador no surtiera efecto. Finalmente el sueco no tuvo que ser intervenido y llegó a tiempo de disputar el Mundial con el combinado de su país.

La situación de Starfelt provocó que incluso el seleccionador de Suecia estableciera un "plan especial" para que el central llegara al Mundial. "Sabemos que su situación no es la ideal. Estamos al tanto a su situación y tenemos un plan para él", advirtió Graham Stephen Potter acerca del jugador del Celta de Vigo que llegó entre algodones a la concentración de Suecia. Habrá que esperar para saber si tiene participación en los siguientes encuentros.