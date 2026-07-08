La competencia abre la vía del Levante para Hugo Sotelo

El centrocampista podría marcharse al club granota como cedido, un movimiento que ya negocia con la entidad celeste

El futuro a corto plazo de Hugo Sotelo podría estar fuera del Celta de Vigo. El canterano vigués, que no terminó de encontrar su sitio la pasada temporada en el equipo celeste, podría salir bajo la fórmula de una cesión y es el Levante el equipo que se ha situado en mejor posición para lograrlo.

Tanto es así que los movimientos entre clubes ya se han producido. El Celta de Vigo y el Levante, según el Faro de Vigo, negocian la cesión de Hugo Sotelo. Un movimiento que está encaminado a que el centrocampista recupere la regularidad que no ha tenido con los vigueses y que, presumiblemente, no tendría la próxima campaña en el cuadro de Claudio Giráldez ante la alta competencia en la medular. Además la entidad celeste necesita abrir hueco en su plantilla.

Hugo Sotelo tiene dos años más de contrato con el Celta de Vigo que sigue valorando al futbolista

Hugo Sotelo tiene aún dos años más de contrato con el Celta de Vigo. El club vigués no quiere perder el control sobre el futbolista de 22 años, ya que aprecia sus cualidades, más allá del momento coyuntural en el que se entiende que lo mejor para su carrera pudiera ser una salida. De ahí que no valore un traspaso, sí una cesión.

El futbolista, de momento, pasó este martes el reconocimiento médico preceptivo en el arranque de la pretemporada con el Celta de Vigo. Formó parte del primer grupo de jugadores que realizaron las pruebas físicas, que se irán continuando con otros compañeros durante las dos próximas jornadas.

El precedente de Manu Sánchez con una cesión del Celta al Levante

El Celta de Vigo y el Levante ya saben lo que es negociar la cesión de algún futbolista. Sucedió la temporada pasada con Manu Sánchez, quien dio un extraordinario rendimiento en el cuadro granota, hasta el punto que desde el club valenciano quisieran repetir el préstamo con el lateral izquierdo.

En el caso de Hugo Sotelo, el centrocampista entra en los planes de Luis Castro, entrenador del Levante. Una cuestión fundamental, puesto que de lo que se trata es de que el futbolista vigués tenga continuidad en su fútbol a sus 22 años y no le suceda como el año pasado.

Los números de Hugo Sotelo y la competencia en el Celta de Vigo

Fueron 30 los partidos en los que participó Hugo Sotelo el pasado curso con el Celta de Vigo entre todas las competiciones. De ellos en 20 fue titular. Sin embargo, el devenir de la temporada marcó una tendencia descendente en las apariciones del mediocampista que fue de más a menos. Sin marcar gol alguno, fueron dos las asistencias que ofreció el canterano.

Ahora la nueva temporada del Celta de Vigo vislumbra una alta competencia en el mediocampo. Claudio Giráldez cuenta con Aleix Febas como nuevo efectivo, además de recuperar a Miguel Román, quien tan interesante rendimiento ofreció y que no pudo jugar en los últimos meses por lesión. También con Ilaix Moriba y Matías Vecino, pendientes de lo que pueda suceder con sus respectivos futuros. Una densidad alta de jugadores en la zona que pueden propiciar la salida de Hugo Sotelo como cedido.