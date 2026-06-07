La competencia y su rol abren la incógnita del futuro de Hugo Sotelo

El centrocampista tiene dos años más de contrato con el club gallego aunque podría plantearse un cambio de rumbo

El futuro de Hugo Sotelo en el Celta de Vigo plantea algunas incógnitas, pese a que al centrocampista todavía le restan dos años más de contrato con la entidad viguesa. Su rol esta temporada y la competencia en esa posición podrían marcar lo que suceda con el jugador.

Todavía queda mucho verano y el Celta de Vigo, entre otras cuestiones, necesita abrir hueco en su plan por también firmar a nuevas caras. Mientras tanto, según Marca, Hugo Sotelo medita cambiar de aires. La entidad gallega estaría abierta a una posible salida, siempre y cuando fuera beneficiosa para todas las partes.

Más competencia con la llegada al Celta de Vigo de Aleix Febas

Hugo Sotelo no tuvo la temporada pasada el protagonismo que hubiera deseado. Ni siquiera en el tramo final de la campaña, cuando en el mes de marzo cayó lesionado Miguel Román. Fueron 1.606 minutos repartidos en 30 encuentros los que disputó el vigués que dio dos asistencias de gol.

Además, ahora al Celta de Vigo llega Aleix Febas, quien lo ha hecho procedente del Elche y con la carta de libertad bajo el brazo. Más competencia para la medular y para Hugo Sotelo, de ahí que se baraje una posible salida del futbolista canterano de 22 años y 1,80 metros.

Las condiciones de Hugo Sotelo y su proyección por edad le siguen haciendo un futbolista interesante. Claro que la competencia en el mediocampo para la temporada que viene, donde nuevamente el equipo jugará la Europa League, es alta. Con Aleix Febas, Ilaix Moribas, del que también habrá que estar atento en el mercado, más nombres como los de Matías Vecino, el propio Miguel Román, o lo que pueda suceder con Fer López, que el club celeste quiere que vuelva a jugar en Balaídos.

Los asuntos que tiene sobre la mesa el Celta de Vigo

Son varias cuestiones las que tiene sobre la mesa la dirección deportiva del Celta de Vigo en este incipiente mercado de verano. De momento lo que está cerrada es la continuidad de Iago Aspas que prolongará una temporada más su presencia en los terrenos de juego, antes de pasar a la estructura del club hasta el año 2029. También la señalada contratación de Aleix Febas.

A partir de ahí se abren dudas y cuestiones por resolver. Queda por saber, por ejemplo, si finalmente Marcos Alonso acepta la propuesta de renovación del Celta de Vigo para continuar en el cuadro de Claudio Giráldez. Más improbable es la continuidad de Óscar Mingueza, también con un ofrecimiento para seguir.

Otro tema es saber qué sucederá con los cinco futbolistas cedidos que ha tenido el Celta de Vigo esta campaña y que regresan. Son los casos de Manu Sánchez, Unai Núñez, Carlos Dotor, Carles Pérez y Damián Rodríguez. La mayoría, si no todos, apuntan a que podrían nuevamente salir en diferentes fórmulas.

Esos temas, más las contrataciones de futbolistas, para posiciones como el lateral izquierdo o la portería, marcarán buena parte de la agenda del Celta en el mercado.