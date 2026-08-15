La decisión con Patrik Mercado, en manos de abogados: "El fichaje no se ha terminado"

El gerente de Independiente del Valle avisa al Sevilla de que este asunto no está cerrado tras descartar el fichaje del medio y anuncia que estudian acciones legales al haber "contratos firmados"

El Sevilla anunció el pasado lunes a través de un comunicado que descarta finalmente el fichaje de Patrik Mercado tras el preacuerdo alcanzado con Independiente del Valle en febrero debido a la gravísima sufrida por el centrocampista.

"El Sevilla FC comunica que no es posible la consumación de la contratación del jugador Patrik Mercado por razones contempladas en los acuerdos suscritos con Independiente del Valle, al cual se le ha informado pormenorizadamente de esta circunstancia de manera formal", anunció el club, y casi de forma inmediata desde Ecuador se apuntaba que IDV tenía previsto responder con acciones legales.

El independiente de Valle reacciona de manera contundente al no fichaje del Sevilla

Información que se ha confirmado con la primera reacción oficial de Independiente del Valle por medio de su gerente, Santiago Morales, que ha corroborado que están dispuestos a dar guerra con una afirmación reveladora. "Primero que el fichaje de Patrik Mercado por el Sevilla no ha terminado", apuntó en la emisora Red Ecuador el mandatario como reflejo de la postura adoptada por independiente del Valle.

En este sentido, reiteró que hay "contratos firmados" y que "el Sevilla recibió incluso una comunicación para que un médico acudiera a examinar al futbolista": "Se dio toda la apertura para que se llevaran a cabo las pruebas médicas".

Así, Santiago Morales ratificó que este asunto está en manos de abogados para estudiar si existe base para presentar una demanda contra el Sevilla. “Está en manos de los abogados el interpretar y analizar los contratos firmados para ver si cabe o no una demanda”, señaló el gerente, que declinó revelar las cláusulas que recogen los contratos más allá de una de "exclusividad", y que insistió en que Independiente del Valle se basará en "lo que establezcan las leyes y los reglamentos y, especialmente, en los documentos firmados".

Ponen fecha al regreso al césped de Patrik Mercado

Por otro lado, Morales estableció como plazo para la vuelta del centrocampista los meses de octubre o noviembre, a la par que reconoció que se trata de una buena noticia que se sume de nuevo al equipo, lo que no quita que luchen por lo que consideran sus derechos. “Nos trae sin cuidado lo que pase. Si se queda Patrik para nosotros sería un gran refuerzo para lo que queda del año y lo que será el próximo 2027”, apuntó.

Lo cierto es que al Sevilla ha transmitido en todo momento que su decisión está respaldada por el marco legal y lo firmado en su momento con IDV y con el futbolista, cuyo entorno aseguró en su momento que se trata de "un contrato de trabajo respetado por la FIFA". Parece obvio que este asunto todavía dará mucho que hablar.