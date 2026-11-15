Tebas vuelve a cargar contra Florentino Pérez y lanza un nuevo mensaje: "No tienen inmunidad frente a la crítica"

Javier Tebas responde a las críticas del Real Madrid y de Florentino Pérez con un extenso mensaje en redes sociales en el que repasa sus ataques a LaLiga, defiende la gestión de la competición y niega que el club blanco tenga inmunidad frente a sus críticas

La tensión entre Javier Tebas y Florentino Pérez sigue lejos de encontrar un punto de calma. El presidente de LaLiga ha vuelto a pronunciarse en sus redes sociales para responder a las críticas recibidas por sus enfrentamientos con el Real Madrid. En esta ocasión, el dirigente ha contestado a un artículo publicado en 'El Debate' por Tomás González Martín, titulado 'Javier Tebas intenta justificar sus excesos agarrándose a lo que sea', y ha defendido su derecho a responder a los ataques que, según sostiene, lleva años recibiendo la competición.

Bajo el título '¿Quién ataca a quién?', Tebas ha publicado un extenso mensaje en el que recopila declaraciones de Florentino Pérez, comunicados de la Junta Directiva madridista y mensajes difundidos por Real Madrid TV. Su argumento es que no puede exigírsele silencio cuando, desde el club blanco, se cuestionan de manera reiterada la gestión de LaLiga y la limpieza de la competición.

Tebas recuerda los enfrentamientos por el acuerdo con CVC

El máximo responsable de LaLiga ha comenzado su exposición refiriéndose a las críticas que Florentino Pérez realizó al acuerdo con CVC en las asambleas de 2023 y 2024. Según recuerda Tebas, el presidente del Real Madrid presentó aquella operación como un intento de expropiar el patrimonio del club blanco. Sin embargo, el dirigente sostiene que dos sentencias judiciales, tanto en primera instancia como en apelación, han avalado el acuerdo y dado la razón a LaLiga y a los clubes que se adhirieron. También ha recordado que el Real Madrid amenazó con emprender acciones judiciales contra LaLiga y CVC en un comunicado de su Junta Directiva fechado el 10 de agosto de 2025.

Tebas ha incluido igualmente la nota aprobada por la directiva madridista el 3 de febrero de 2025, en la que se denunciaba la existencia de un "sistema estructuralmente corrupto" y la supuesta "manipulación y adulteración de la competición". A esos episodios ha añadido las palabras de Florentino Pérez en una rueda de prensa del 12 de mayo de 2026, cuando afirmó que LaLiga era siempre su "enemigo" y llegó a asegurar que algunas de las Ligas que no había ganado el Real Madrid se las habían "robado".

Las críticas de Real Madrid TV, en el punto de mira

El presidente de LaLiga también ha puesto el foco en los mensajes emitidos por la televisión oficial del Real Madrid. Para respaldar su postura, ha enumerado diferentes ocasiones en las que el canal ha utilizado expresiones muy duras contra la competición y sus dirigentes.

Entre los ejemplos que ha recogido figuran las referencias a la "mugrienta Liga Negreira" después del Rayo - Real Madrid del 14 de diciembre de 2024 y del Espanyol - Real Madrid del 1 de febrero de 2025. También ha recordado que, tras el Osasuna - Real Madrid del 15 de febrero de ese mismo año, se calificó la competición como una "patraña de Liga". La recopilación de Tebas llega hasta el 10 de octubre de 2026, con motivo del Real Madrid - Villarreal, cuando Real Madrid TV volvió a hablar de una "Liga adulterada y corrupta" y de una supuesta "corrupción sistémica".

"Son declaraciones de su presidente, acuerdos de su Junta Directiva y mensajes difundidos por la televisión del club. Todo público. Todo comprobable", ha escrito Tebas, que considera contradictorio que se cuestione su respuesta a esos mensajes mientras se pasa por alto el origen del enfrentamiento.

"Defender la competición no es una agresión al Real Madrid"

En la parte final de su publicación, el presidente de LaLiga ha defendido que su responsabilidad pasa por proteger la reputación del campeonato y los intereses de todos los clubes que forman parte de él. Una obligación que, según ha explicado, también debe ejercer cuando las críticas proceden del máximo dirigente del Real Madrid.

"Su historia y su importancia merecen reconocimiento; no conceden inmunidad frente a la crítica ni obligan al resto a guardar silencio", ha afirmado en referencia al club blanco. Tebas también ha rechazado que se identifique permanentemente a Florentino Pérez con el Real Madrid, al considerar que cuestionar sus declaraciones o actuaciones forma parte del debate sobre la gestión del fútbol español. "LaLiga tiene sentido porque existe una competición y porque también hay otros clubes con historia, aficionados, derechos e intereses que también merecen respeto", ha concluido. Un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre los máximos responsables de LaLiga y el Real Madrid, que vuelve a evidenciar la distancia entre ambas instituciones.