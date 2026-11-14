Javier Tebas alude a Pedro Sánchez para defenderse de la polémica con el Real Madrid y el nazismo: "Juzguen ustedes"

El presidente de LaLiga muestra unas declaraciones del presidente del Gobierno sobre la propaganda comunicativa de Goebbels y se cuestiona por qué el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, no reaccionó entonces de la misma forma

La polémica continúa y Javier Tebas no está dispuesto a rectificar, como le pidieron desde el Consejo Superior de Deportes. Su presidente, José Manuel Rodríguez Uribes, tachó de "inaceptables" las declaraciones del mandatario de LaLiga, en las que comparó a los métodos informativos de la televisión oficial del Real Madrid con la propaganda de Joseph Goebbels en el régimen de la Alemania nazi. Pero el dirigente aragonés sigue empeñado en justificar dicho símil y ha ido un paso más allá al poner como ejemplo al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No he tratado a nadie de nazi, por supuesto. Hablaba de una estrategia de comunicación", afirmó semanas atrás el máximo responsable de la patronal de clubes de fútbol, quien argumentó que este tipo de comparaciones también se han utilizado en el debate público por parte de políticos tanto españoles como de otros países. Y ahora ha querido mostrarlo a través de sus redes sociales.

Los dos vídeos compartidos por Javier Tebas

Así, Tebas ha compartido un vídeo en el que se puede ver dos intervenciones, siendo la primera de ellas la del propio José Manuel Rodríguez Uribes censurando sus palabras. “Yo creo que es inaceptable, no se puede nunca utilizar el nazismo, Goebbels, como un elemento de comparación con un club de fútbol y menos por el presidente de la Liga en relación con un club que pertenece a la Liga. Yo creo que eso está fuera de la libertad de expresión”, se escucha decir en el primer corte al presidente del CSD.

Tras ello, se muestra un fragmento de una entrevista de Pedro Sánchez con Jordi Wild en el que el político explica cómo los medios de comunicación pueden dar forma a una mentira a partir de hechos que son ciertos, técnica que atribuye al ministro de propaganda de la Alemania nazi. “Y la tercera es la verosimilitud, es decir, coger algunos elementos que son verdad y a partir de ahí construir una gran mentira. Y hay múltiples ejemplos en el debate político al respecto”, afirmó.

Un mensaje directo al CSD: "Dos reacciones muy distintas"

Mostrados ambos cortes, Tebas se pregunta por qué el también socialista Rodríguez Uribes no reaccionó de la misma forma ante las declaraciones del presidente del Gobierno, defendiendo que tanto él como Pedro Sánchez se refirieron a las mismas técnicas empleadas por los nazis. Una forma tajante de cuestionar la postura del CSD.

“Pedro Sánchez explica las técnicas de propaganda de Goebbels en una entrevista con Jordi Wild, en relación a la oposición. Yo hago referencia a esas mismas técnicas de propaganda respecto a Real Madrid TV y los portaCOCES y Rodríguez Uribes lo califican de 'inaceptable comparación'”, sentenció.

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD. / ED

Para cerrar, además, anima a que sean los ciudadanos los que saquen sus propias conclusiones: “Misma referencia de TÉCNICAS de propaganda. Dos reacciones muy distintas. Vean ambos vídeos y juzguen ustedes".

Tebas no tema una sanción pese a la denuncia ante el TAD

Cabe recodar que el CSD remitió el pasado 22 de octubre una petición al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para que valorase si las manifestaciones de Javier Tebas pueden representan una infracción de las normas deportivas, después de que el Real Madrid también pidiera su dimisión. Pero el oscense ya dejó claro que no espera sanción alguna, recalcando que solo habló de una estrategia comunicativa y no de ideología nazi.

"Me parecería inaudito. Sería inaudito, pero creo que ser apartado de mi puesto es imposible. La cuestión es si esta comunicación es apropiada o no, eso es lo que se puede debatir. Por mi parte, la empleo únicamente para describir la forma de comunicación", insistió.