Tebas carga contra el Real Madrid por el caso Negreira: "Lo está estirando como un chicle"

Javier Tebas vuelve a cargar contra el Real Madrid por su postura en el caso Negreira y señala la salida del Barcelona de la Superliga como el punto de inflexión en las relaciones entre ambos clubes

Javier Tebas ha vuelto a situarse en el centro de la polémica con unas declaraciones dirigidas al Real Madrid y su postura respecto al caso Negreira. El presidente de LaLiga, que participa este lunes en Barcelona en el foro World in Progress, ha cuestionado la insistencia del conjunto blanco con el asunto que investiga los pagos del Barça a empresas vinculadas al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y considera que está llevando demasiado lejos sus críticas al club azulgrana.

"Me preocupa el fondo en las relaciones entre Barça y Madrid. El fondo de hoy en sus relaciones es uno: estirar como un chicle el asunto Negreira. Se está estirando como un chicle hasta que dure el chicle, no sé... Yo creo que no es admisible. Nosotros estamos personados en el tema de Negreira, fuimos antes a la fiscalía que el Madrid, su presidente estuvo 6 meses en la junta directiva desde que se supo el tema, en una asamblea dijo que Barça y Madrid eran amigos mientras estaba en la Superliga y el día que se van de la Superliga parece que todo cambia", ha afirmado Tebas ante los medios. Unas palabras con las que vuelve a avivar el enfrentamiento entre la patronal y el Real Madrid, después de los últimos cruces de reproches entre ambas partes.

Tebas señala el cambio de postura del Real Madrid

El máximo responsable de LaLiga ha defendido que la organización también está personada en el procedimiento judicial y ha recordado que acudió a la Fiscalía antes que el Real Madrid. Sin embargo, su principal crítica se ha centrado en la evolución del discurso madridista desde que el Barcelona decidió abandonar la Superliga. "Desde que se van de la Superliga parece que Negreira está en los vestuarios de todos los árbitros que pitan al Madrid", ha señalado. Tebas considera que ese cambio merece ser analizado, especialmente porque, según su relato, durante la etapa en la que ambos clubes compartían proyecto la actitud del Real Madrid era diferente.

El presidente de LaLiga también ha querido matizar que sus palabras no suponen una defensa de la actuación del Barcelona. "Al Barça ya le tocará asumir responsabilidades, pero ahora no se puede achacar que esto sigue existiendo así", ha añadido, en referencia a un procedimiento que continúa su recorrido en los tribunales.

"No han conseguido controlar a Javier Tebas"

La relación entre el Real Madrid y el presidente de LaLiga atraviesa uno de sus momentos más tensos. Preguntado por el respaldo que ha recibido de Joan Laporta, Tebas ha agradecido públicamente las palabras del presidente azulgrana y ha defendido su independencia al frente de la patronal. "Saben perfectamente que no han conseguido controlar a Javier Tebas, que no hace las cosas que él o ellos quieren. Eso se sabe", ha asegurado, en una nueva respuesta a las críticas procedentes del club blanco.

Tebas ha explicado que su relación con Laporta ha pasado por diferentes etapas, aunque considera que ahora existe un trato más profesional entre ambos. En ese sentido, ha defendido que nunca se ha sometido a presiones y que mantener ese criterio resulta fundamental para la autoridad de LaLiga ante sus clubes.

La diferencia entre el caso Negreira y el del Manchester City

Otro de los asuntos sobre los que se pronunció fue la posible sanción al Manchester City y si podría sentar un precedente para el procedimiento que afecta al Barcelona. Tebas descartó que ambos casos puedan compararse directamente, al tratarse de procesos de naturaleza diferente. "Son órganos muy diferentes. Lo del City es un órgano arbitral fuera de la Premier, hablamos de ámbito civil. El tema del Barça tiene un ámbito penal por corrupción deportiva y hay que ver si pasa a juicio oral, si hay juicio, si hay condena... No tiene por qué influir", explicó.

Respuesta a Mourinho por las quejas sobre el calendario

El Real Madrid no fue el único protagonista de sus declaraciones. Tebas también tuvo palabras para José Mourinho, que había expresado sus quejas por la planificación de los partidos. El presidente de LaLiga le recomendó trasladar sus dudas a Emilio Butragueño y recordó su experiencia anterior en el fútbol inglés. "Que le pregunte a Butragueño. Cuando se puede se hacen las cosas. Él lo sabe muy bien, ha estado entrenando en la Premier League. Ha llegado a jugar hasta con 48 horas, creo, algún partido", respondió.

Por último, Tebas se refirió a la polémica surgida en China a raíz de las declaraciones de Kylian Mbappé y no descartó desplazarse al país asiático si fuera necesario para abordar la situación. El dirigente aseguró que las relaciones son buenas y que ya se había ofrecido a viajar desde el primer momento.