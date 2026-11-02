"Lloré a mares cuando fiché por el Real Madrid. Pensé: 'Dios mío, ¿qué he hecho?'"

Michel Owen, hoy día alejado del fútbol, ha vuelto a ser actualidad al dar el relevo a Harry Kane en el Balón de Oro, pues era el último inglés que lo había ganado hace 25 años, recordando de paso su fallida aventura en el conjunto blanco

Aunque desde hace años ostenta oficialmente un cargo como representante institucional del Liverpool, Michael Owen vive hoy día alejado del mundo del fútbol y centrado en su nueva pasión: los caballos. Pero el triunfo de Harry Kane en la Gala del Balón de Oro le ha devuelto a la actualidad, pues fue el último jugador inglés que había conquistado tan preciado galardón hasta que el delantero del Bayern Múnich tomó el testigo 25 años después.

Un Balón de Oro no tan valorado: "Nunca ha sido tan importante en Inglaterra"

Fue en 2001 cuando la estrella de Chester se convirtió, con 22 años, en el segundo jugador más joven de la historia en ganar el premio de la revista France Football, solo tras el brasileño Ronaldo Nazario, que lo hizo con 21. Aunque cinco lustros después, recuerda que no es algo que se valorase tanto en Inglaterra como en nuestro país, donde defendió la camiseta del Real Madrid. "Creo que no se me reconoce tanto como a otras personas por haber ganado el Balón de Oro. Nunca ha sido tan importante en nuestro país. Cuando estaba en España, me decían que era un héroe por haberlo ganado", apuntó en una entrevista en FourFourTwo.

Pese a todo, el que fuese internacional inglés en 89 ocasiones, en las que firmó 40 goles, se mostro "inmensamente orgulloso de haberlo conseguido". "Haberlo ganado me hace sentir mejor ahora que cuando jugaba. Tienes 22 años: es solo otro trofeo y ahora tengo que volver a ganarlo", añadió, recordando también su fallido paso por el conjunto blanco, donde no logró adaptarse del todo ni al club ni a la ciudad.

Su paso por el Real Madrid: "Me dijeron: 'No te vayas. Tienen a Raúl, a Ronaldo y a Morientes. No vas a jugar ni un minuto'"

Fue en 2004 cuando el Real Madrid pagó 12 millones de euros por su traspaso. Pero a pesar de sus buenos números (16 tantos y cuatro asistencias en 45 partidos), un año después era vendido al Newcastle por 23,5 millones, continuando su carrera en la Premier League, donde también pasó por el Manchester United, hasta colgar las botas en 2013 en el Stoke City, en parte también por las lesiones.

"Lo último que se me pasó por la cabeza fue que iba a dejar el Liverpool. Estábamos de gira de pretemporada en Estados Unidos y mi agente me llamó por teléfono mientras estaba en mi habitación con Carragher", desveló el ex delantero británico, al que su compañero le aconsejó que se marchan de Anfield. "No te vayas. Tienen a Raúl, a Ronaldo y a Fernando Morientes. No vas a jugar ni un minuto", le dijo el ex defensor 'red'.

Pero, pese a las dudas, que tenía, Owen decidió embarcarse en una aventura de la que pronto se arrepintió. "Al final acepté. Pero, ¿sabes cuando firmas algo y piensas que ya no hay vuelta atrás? Cuando piensas: 'Dios mío, ¿qué he hecho?'. Recuerdo que lloré a mares mientras me dirigía al aeropuerto, pensando: '¿Qué estoy dejando atrás?'", señaló, aunque al mismo tiempo confesó que le apetecía dar ese paso.

"Los Galácticos; esa equipación blanca, con la que todos salen al campo pavoneándose como ángeles; ese estadio increíble; una cultura diferente. Siempre podré volver, así que voy a ir a probarlo", aseguró.

Así es la nueva vida de Michael Owen: pasión por los caballos rodeado de lujos

Hoy día, a sus 46 años, Michel Owen ha dejado el fútbol a un lado. Ese paso por el Real Madrid también le sirvió para amasar una fortuna que en su país calculaban en más de 60 millones de euros cuando se retiró, viviendo junto a su esposa, sus cuatro hijos y sus casi 140 caballos en una mansión en la localidad galesa de Flintshire valorada en 5 millones, en la que además de tener un mini campo de fútbol, otro de minigolf, piscina cubierta o tres invernaderos cuenta también con dos establos dentro de sus casi 17 hectáreas.

Y es que la equitación se ha convertido desde hace años en la pasión del que fuese Balón de Oro, que en 2017 debutó incluso como jockey y logró un segundo puesto en una carrera solidaria en Ascot. “Fue como jugar unos cuartos de final de un Mundial contra Brasil. Todos estaban mirando a ver si me caía o algo salía mal”, afirmó entonces.

Tras esa experiencia ha seguido llevando un negocio de cría de caballos en una antigua granja de casi 70 hectáreas en Cheshire (Inglaterra) junto a su socio Hugo Palmer. Allí, como ha mostrado la serie documental de Amazon Prime 'Meet the Owens', los equinos también disponen de todos los lujos inimaginables, como una piscina exclusiva para ellos, un spa o una placa de electrovibración.