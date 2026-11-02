La Real Sociedad denuncia al árbitro del derbi vasco y en el Athletic lo admiten: "Salimos favorecidos"

El club donostiarra dejó clara su visión sobre el polémico penalti que decidió el encuentro disputado en San Mamés a través de la crónica publicada en su web oficial, donde señala directamente a Hernández Hernández: "Ha visto lo que no ha sucedido"

El primer derbi vasco de la temporada entre Athletic y Real Sociedad se resolvió con un polémico triunfo del cuadro rojiblanco, que se sitúa así a dos puntos de Europa y cuatro de su rival con un partido menos disputado, el que debe aún debe finalizar ante el Rayo Vallecano. Pero el duelo disputado en San Mamés vino marcado por un discutido penalti al filo del descanso que permitió a Berenguer establecer el 2-1 definitivo, lo que ha causado un profundo malestar en el seno del club txuri urdin. Es más, desde la entidad bilbaína admiten que esta vez salieron favorecidos, pero el colegiado del partido, Hernández Hernández, defendió que el protocolo del VAR sí se aplicó correctamente, aunque los donostiarras reclamaban una revisión que no se produjo.

La dura crónica de la Real Sociedad: "Una decisión injusta"

"Un penalti inexistente derrota a la Real". De esa forma tan contundente, la entidad de Anoeta tituló la crónica del partido en su web oficial, donde denunció claramente la actuación del colegiado canario. "La Real no ha merecido perder esta noche en San Mamés. Si lo ha hecho ha sido por un penalti que no lo era. Porque el colegiado ha visto lo que no ha sucedido y porque el VAR, a diferencia de otras ocasiones en las que llama al árbitro por minucias absurdas, hoy ni ha querido entrar. Una derrota injusta y que deja un gran malestar por lo sucedido en Bilbao", añadió.

De este modo, el enfado del club que preside Jokin Aperribay quedó patente, sin necesidad de que ninguno de sus dirigentes tomase la palabra, pues con su crónica quedó bastante claro lo que sienten. "La Real sale de vacío de San Mamés cuando ni debía ni lo ha merecido. Hoy, sin duda, castigado por una decisión injusta a todas luces. Mucha rabia. Así son las cosas a veces", insistió.

Aramburu reveló que Nico Williams le admitió que no era penalti

Quien sí habló tras el partido fue Jon Mikel Aramburu, protagonista de una jugada en la que metió el pie para desviar el balón y robárselo limpiamente a Nico Williams, como pudo confirmar tras el encuentro, desvelando que hasta el jugador rojiblanco admitió que no había sido derribado. “Todos los derbis son disputados y sabíamos que iba a ser así y que se iba a decidir por detalles y ha sido con un penalti que no lo es. Me acaban de enseñar que el chip de televisión dice claramente que toqué el balón y el árbitro afirma que yo no toqué el balón, teniendo la tecnología, me parece increíble que pite un penalti así, cuando claramente toco el balón. Hasta Nico me decía que para él no era penalti; es una pena que el derbi se haya decidido por una acción polémica”, señaló el defensor en DAZN.

Del mismo modo, Mikel Oyarzabal también lamentó el error de apreciación del árbitro, indicando cuáles fueron las explicaciones que Hernández Hernández les dio sobre el campo. "En directo me dice que el penalti está confirmado. Que el chip confirma que no hay toque, pero las imágenes dejan claro que toca el balón. Me dice que está confirmado por el VAR y, viendo las imágenes, el balón cambia de dirección tras el toque de Nico. En el VAR le dicen que no hay toque de Jon. Me resulta extraño, pero poco más", señaló el capitán realista.

La sinceridad de Edin Terzic, técnico del Athletic

Pero faltaba por escuchar la versión contraria. Y en este caso, no parece que haya mucho debate, pues el entrenador del Athletic, Edin Terzic, fue sincero al analizar la acción que marcó el derbi. "Hay que recordar lo que dije otras veces. Ha habido decisiones duras en nuestra contra otras veces y nunca he dicho nada al respecto. Tampoco lo haré ahora porque no me gusta hablar de los árbitros, ni de buena ni de mala manera. Hoy tengo la sensación de que hemos sido favorecidos", sentenció el alemán.