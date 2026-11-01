Kike Salas, autocrítico: "Andrés abre claramente el brazo, pero nos quedamos parados y eso no nos lo podemos permitir"

El aruncitano, autor del 0-1 de soberbio testarazo, se mordió la lengua en la 'flash interview' a la hora de valorar la polémica arbitral ("no podemos entrar ahí"), aunque luego reconocía en los medios oficiales que quizás pecaron de novatos al no seguir hasta el final la acción del 2-1

"En la primera parte nos estábamos encontrando bastante bien, con un gol y más ocasiones. Además, ellos nos llegaron poco. Luego, en la segunda, llegó el 1-1 y, en el segundo, veo que el linier levanta la bandera por falta a Manu Bueno. Aunque, bueno, no podemos entrar ahí. Le preguntamos luego al árbitro, que a mí no me comenta nada, sinceramente. Yo sólo veo que el asistente levanta el brazo. Creo que es falta clara, pero no podemos entra mucho ahí. Seguiremos remando hasta el final y a por todas. Contento del trabajo del equipo", comentaba en DAZN nada más acabar el partido un Kike Salas que se disculpaba al estar aún "algo mareado" por un balonazo en el alargue.

El aruncitano, al alza y autor del 0-1 de soberbio testarazo, cree que el Sevilla FC "ha hecho un gran esfuerzo", aunque lamenta el 3-1 final: "No hemos podido sacar nada. De todas formas, sigo teniendo confianza plena en mi equipo. A muerte. Seguimos". A continuación, antes de atender a los medios oficiales del club, el central zurdo ejercía la autocrítica al admitir el bajón de la reanudación: "Quizás no nos hemos encontrado cómodos en esa fase del partido. Ellos aprietan, pero tampoco estaba descontrolado, aunque es una pena. Hay que levantarse de ésta e ir a por todas el próximo partido".

Ya en zona mixta, Kike Salas ahondaba en la cuestión: "Nos vamos de aquí con malas sensaciones. El partido lo teníamos controlado en el primer tiempo. En el segundo no se si bajamos la intensidad, pero le dieron la vuelta al partido. Estamos jodidos, pero nos vamos a lavantar. A pensar ya en recuperarnos y en ganar el siguiente partido. Confianza plena en el equipo, en casa y con nuestra gente seguro apoyándonos 'a full'. El Sánchez-Pizjuán tiene que ser un fortín. Vamos a conseguir los tres puntos con ellos y para ellos. No nos salieron las cosas hoy, pero vamos a dar un paso al frente por este escudo".

Sobre la controvertida jugada del 2-1, el zaguero no escondió que debieron ser más avispados y, al menos, esperar a que el colegiado principal sancionara la falta: "Estaba en la banda, cerca de la acción, y veo claramente que Andrés (García) abre el brazo y golpea a Manu (Bueno). Nosotros la verdad es nos quedamos un poco parados, que no nos lo podemos permitir eso tampoco, pero al ver la bandera... Es decisión del árbitro y no podemos hacer nada ya".

Martín Satriano mete el dedo en la llaga: "Mucha confusión no había; el jugador de ellos se tiró"

Atendía en la 'flash interview' a pie de campo para DAZN también Martín Satriano, auténtico héroe del Getafe CF y merecido MVP de la contienda, con gol de la remontada y asistencia previa en el 1-1 a Enes Ünal. El delantero uruguayo, que confesó que necesitaban un resultado así y, por eso mismo, lo celebraron efusivamente en el círculo central, restó dramatismo a la consulta al VAR en su tanto: "Mucha confusión no había tampoco. Vi que el jugador del Sevilla FC se tiró y siguió la jugada. Para eso lo ponen ahí al árbitro. Fue a chequear la jugada y concedió el gol".