Bordalás, sobre la acción del 2-1: "Si no ha pitado el árbitro, no tienes por qué pararte, por lo tanto creo que no hay debate ni hay polémica"

El técnico del Getafe se mostró "contento" con la reacción de sus jugadores en la segunda parte, y felicita al árbitro por la polémica jugada del gol de Satriano, donde a su juicio "no había falta y se ha hecho justicia"

José Bordalás, técnico de Getafe Club de Fútbol, analizó la remontada de su equipo ante el Sevilla gracias a una segunda parte muy buena. "Estamos muy contentos por la victoria porque la hemos conseguido contra un grandísimo rival, un equipo que venía en un estado de forma espectacular, el Sevilla, un grandísimo equipo, un plantel increíble. Tenemos que mejorar algunos aspectos del juego, sobre todo las acciones a balón parado, que nos están lastrando durante toda la temporada, porque el equipo estaba bien, estaba siendo superior al Sevilla y ha llegado ese gol. Ha sido como una losa. Ellos se encontraron mucho más cómodos en el partido, pero el equipo ha sabido reaccionar y darle la vuelta a un partido que no era sencillo. Con mucho coraje, con mucha ambición, el equipo ha sabido darle la vuelta. Me alegro mucho por los chicos, lo necesitaban, les felicito. Esto tiene que ser un primer paso para ir mejorando y creciendo en la Liga, porque ya estamos viendo lo complicado y lo difícil que es sacar los partidos adelante", ha explicado entre otras cuestiones.

Qué les ha dicho en el descanso

"En el descanso hemos hablado, sabíamos y éramos conscientes de la importancia del choque, era muy importante el partido de hoy. Estaba muy difícil contra un gran equipo, pero el equipo ha sabido reaccionar, ha encontrado el gol del empate, luego la jugada del 2-1 y finalmente hemos hecho el 3-1, y creo que es un resultado muy justo y merecido".

Con este triunfo salen del descenso

"Todo es importante, pero la Liga tiene que ser nuestro máximo objetivo, sin ninguna duda. Y teníamos un déficit grande de puntos. Empezaba la jornada en puestos de descenso y hoy era una final para nosotros. El equipo ha mostrado una muy buena cara, el equipo se ha dejado absolutamente todo y este es el camino. Cuando acabó el partido, yo les he dicho a los jugadores que esto tiene que ser el ejemplo de lo que tenemos que hacer cada partido, competir de esta manera, porque en el momento que no compitas, cualquier equipo te supera y te gana".

La polémica del 2-1

"Nosotros teníamos claro que no había sido falta y yo creo que al final se ha hecho justicia, porque teníamos muy claro en el banquillo, ya lo habíamos visto, pero luego en el monitor lo hemos revisado y estaba muy clara. Yo creo que el árbitro ha acertado en dejar seguir, ha imperado su criterio y no tiene que haber ninguna polémica. A veces un línea marca una acción y el árbitro es el que toma las decisiones. Él no ha visto falta, ha dejado continuar, afortunadamente, y se ha hecho justicia y hemos hecho el 2-1".

Cómo está de ánimo y la reacción del vestuario

"Siempre intento estar bien porque debo ser un ejemplo para todo el equipo y debo tener optimismo, siempre. Siempre ha sido así y no va a cambiar nunca. Pero el equipo está bien. Ellos lo necesitaban incluso más que yo porque vienen trabajando bien y esto yo creo que les va a hacer abrir los ojos para darse cuenta de lo que debemos hacer en un campo de fútbol, en el fútbol actual, para poder sacar los partidos adelante. Me alegro por ello, les felicito y también quiero dar las gracias a la afición porque ha estado espectacular con el equipo y ellos saben lo importantes que son para nosotros. Hoy creo que han llevado al equipo en todo momento en volandas, le han animado y ha habido una comunión increíble entre el equipo y la afición, y eso me pone los pelos de punta y me alegra muchísimo".

Las protestas de los jugadores del Sevilla con el 2-1

"Siempre yo creo que todos los técnicos les decimos a los jugadores, y me imagino que también el del Sevilla, que no se paren, obviamente, porque al final el que toma la decisión es el árbitro. Si no ha pitado el árbitro, no tienes por qué pararte. Y, como le decía al compañero, la decisión final siempre la toma el árbitro. Por lo tanto, creo que no hay debate ni hay polémica".