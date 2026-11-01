Castrín y Vlachodimos pasan página: "El viernes es vital levantar cabeza ante nuestra gente"

El central lucense cree que deben "corregir" cuanto antes los errores cometidos y que hicieron que se marchen "jodidos por el resultado" del Coliseum, mientras que el internacional heleno sabe que contra el Alavés les espera "un ambiente increíble" y que "estar juntos" será decisivo

"Estamos bastante jodidos por el resultado. Hicimos una primera parte buena, en la que supimos competir muy bien y pudimos hacer más goles para irnos al descanso con un resultado mejor. En la segunda es cierto que no hemos estado bien. En el segundo gol nos quedamos parados tras levantar el banderín el (juez de) línea. Hasta su afición protestaba la falta. El viernes tenemos que corregir esto, porque nos vamos fastidiados", confesaba en SevillaFC+ un Andrés Castrín que sigue sin renovar y que ahondaba un poco más a continuación en la polémica acción que costó la remontada ante el Getafe CF.

"Yo estaba marcando a Martín Satriano, que es el que ha marcado. Le pedí explicaciones al árbitro, porque desconectas un poco al ver al línea. Él hace amago de pitar y nos quedamos todos parados. Nos ha condicionado un poco, pero no podemos hacer esa segunda parte, porque les hemos dado cancha a ellos para levantarse", insistía el zaguero lucense, que califica de "vital" el duelo del próximo viernes en casa ante el Deportivo Alavés: "Sabíamos de la importancia del de hoy para mejorar como equipo y encontrar mejores sensaciones. Veníamos con una ilusión enorme, que sigue intacta con vistas al siguiente partido. No podemos bajar de ahí, sino ir a tope".

El meta griego, comprensivo: "A veces los árbitros tienen errores; no podemos cambiarlo ya"

También atendía a los medios oficiales del club Odysseas Vlachodimos, que analizaba así la derrota, incidiendo como todos en la jugada que, tras la intervención del VAR, acabó en el 2-1: "Entramos muy bien en el partido. Marcamos un gol y buscamos el segundo. En la segunda parte ya no estuvimos bien. Ellos empataron y no conseguimos entender por qué dieron el segundo gol como válido. El asistente del árbitro levanta la bandera y todo el mundo paró. Luego, estuvimos mal, con una tarjeta roja. Necesitamos levantar cabeza el viernes, en casa con nuestra afición. Iremos con todo".

Insistía el meta griego en pasar página cuanto antes, si bien no se le iba del todo de la cabeza la acción más polémica y decisiva del encuentro disputado este domingo en el Coliseum: "El asistente estaba a un metro, levanta el brazo y todo el mundo paró. Creí que habían pitado falta. Ellos continuan y hacen el segundo gol. No quiero hablar mucho de los árbitros. Algunas veces tienen errores también. No podemos cambiarlo. Hemos perdido y hay que darlo todo el próximo partido, en un ambiente increíble. Tenemos que estar juntos para conseguir los tres puntos el viernes".