La polémica del Getafe - Sevilla: García Verdura concede un gol vía VAR tras indicar su asistente falta previa a Manu Bueno, que acabaría expulsado

A falta de un cuarto de hora para el final, Pulido Santana avisaba al árbitro principal en el Coliseum de que el manotazo de Andrés García apenas impacta sobre el rostro del jerezano, aunque Castrín ni siquiera disputa con Satriano, autor del 2-1, el posterior centro del carrilero cedido por el Aston Villa

Polémica en el Coliseum. Dio la vuelta al marcador el Getafe CF ante el Sevilla FC gracias a Martín Satriano, autor de una asistencia (tras fenomenal acción personal) a Enes Ünal en el 1-1 y artífice directo de tacón del 2-1 a falta de un cuarto de hora para el final del tiempo reglamentario, aunque el uruguayo, gesto de calidad aparte, se vio ayudado por la nula disputa de Andrés Castrín y la relajación general de la zaga nervionense y su portero, Odysseas Vlachodimos, tras el centro desde la banda derecha de Andrés García, ya que uno de los asistentes de García Verdura había levantado el banderín para indicar al catalán una falta previa sobre Manu Bueno.

El caso es que el árbitro principal de la contienda no había utilizado su silbato para proceder a la anulación, aunque hizo caso a su ayudante y señaló, en un principio aunque 'a posteriori', la infracción junto a una de las esquinas del feudo madrileño, si bien Pulido Santana advertía desde la sala VOR de Las Rozas a su compañero 'in situ' de que debía acudir al monitor a revisar un posible error al no dar validez al tanto. El carrilero cedido por el Aston Villa roza con su mano el rostro del mediocentro jerezano cuando lo regatea, aunque los jueces, tanto en la distancia como los presentes sobre el césped, consideraron que no fue con una intensidad suficiente.

Se concedió finalmente el gol que obraba el volteo en el marcador, ocasionando por las protestas las amarillas a Andrés Castrín, Lucien Agoumé y un Arouna Sangante que saltó desde el banquillo. No entendían los visitantes cómo no se había considerado falta ese contacto de Andrés García sobre Manu Bueno, una contingencia que prácticamente en todas las ocasiones se sanciona, máxime cuando el valenciano se benefició tanto del derribo del canterano blanquirrojo como de la lógica distensión de sus compañeros viendo que el asistente se había percatado del problema y levantado su banderín para advertir al árbitro.

Manu Bueno vio la roja en el alargue para rematar la faena

Si ya tuvo el infortunio de caer derribado en la polémica jugada reseñada sin conseguir su objetivo de que nada sirviese a partir de entonces, Manu Bueno fue el protagonista negativo en el epílogo del choque, con el Sevilla FC volcado en busca del empate. Sin embargo, lejos del 2-2, lo que llegó fue el 3-1 de Orel Mangala cuando los visitantes ya jugaban con diez. O con nueve y medio, pues Kike Salas aguantó conmocionado un rato para no tener que mantenerse fuera un minuto para ser asistido.

A esas alturas ya había sido expulsado el jerezano, que regaló un balón en la salida a Martín Satriano, agarrándolo después en zona DOGSO cuando era el último hombre. Nadie protestó una tarjeta roja que frena la ascensión en las rotaciones de Luis García Plaza para el '14', que había adelantado a Giorgi Kochorashvili y, ahora, deberá perderse por sanción el choque ante el Deportivo Alavés, cuando tampoco estarán por lesión Marcao Teixeira, Miguel Sierra y, probablemente, tampoco Isaac Romero.