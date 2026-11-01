Inoportuna lesión del 'pichichi' Isaac Romero, que casi regala un penalti antes de irse

El lebrijano, máximo goleador hasta ahora de los nervionenses con tres tantos (más una asistencia), había 'mojado' en sus dos apariciones anteriores, pero tuvo que retirarse en el Coliseum antes de la media hora aquejado de unas molestias en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda

Isaac Romero, titular ante el Getafe CF por segunda jornada consecutiva tras volver de sanción, ha tenido que retirarse antes de tiempo por lesión, aunque se fue por su propio pie y sin cojear ni dar la impresión de sufrir nada grave. Se echaba la mano el lebrijano al ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, por lo que Luis García Plaza no quiso arriesgar y, con el 0-1 ya campando en el marcador gracias al soberbio testarazo a la red de Kike Salas a la salida de un córner botado por Félix Correia, cambió el 1-4-4-2 inicial por el 1-4-2-3-1, con el recién ingresado Manu Bueno junto a Lucien Agoumé en la 'sala de máquinas' y Youssouf Fofana algo más adelantado.

La ausencia del '16' blanquirrojo, que mientras se confirma el alcance de su dolencia será seria duda para el choque contra el Deportivo Alavés del próximo viernes 6 de noviembre a las 21:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, es especialmente relevante para su equipo, ya que, al cierre de esta edición, se trata del máximo goleador del equipo, con tres dianas (y una asistencia) en nueve participaciones, todas en LaLiga. De hecho, como quiera que no pudo estar ante el Real Madrid por la roja directa que vio en el duelo anterior frente al Levante UD, encadenaba Isaac Romero sendos tantos en sus dos choques previos (con los granotas y el CA Osasuna).

Un agarrón dentro del área de Carvajal que no acabó en penalti

Y, aparte de meter pierna dura en varios choques mientras que Manu Bueno calentaba una vez notificado al banquillo que sentía molestias, estuvo a punto Isaac Romero de regalar al Sevilla FC un penalti justo antes de marcharse que podría haber significado prácticamente la sentencia en el Coliseum. Fue en una acción con Dani Carvajal, jugador con el que había tenido varias refriegas en los apenas 24 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, como el agarrón del ex madridista al lebrijano, tirándole al césped, nada más iniciarse este compromiso de la undécima jornada del campeonato.

En la última, mientras Félix Correia botaba una falta lateral, el lateral derecho sujetó al punta hasta derribarlo dentro del área, bordeando el reglamento y la agresión. El colegiado, García Verdura, indicó a los nervionenses que no podía señalar pena máxima, sino ordenar que se volviera a lanzar, puesto que la infracción se produjo sin estar el balón en juego. Por ahí se libró el Getafe CF, entendiendo Pulido Santana desde la sala VOR que el criterio del árbitro principal debía imperar en este caso y que no había lugar a una recomendación para que cambiara su decisión. Ahora, sin esa ayuda extra a los que se quedaban en el campo, a estar pendientes del periodo de baja de Isaac.