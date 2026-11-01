El espectacular golazo de chilena de Lucas Ocampos que enamora en México: "¿Puskas 2026?; "El mejor gol del año"; "¡A lo Hugo Sánchez!"...

El ex del Sevilla FC recogió un centro de Óliver Torres, su compañero en Nervión y en Rayados, y lo envió al ángulo de manera acrobática sin que el portero de los Xolos pudiese hacer nada. El encuentro de Liga MX entre CF Monterrey y Club Tijuana terminó con un vibrante empate a tres

Las manos llevadas a la cabeza y el rostro ojiplático de Óliver Torres, girándose como queriendo comprobar si todos habían visto lo mismo que él, son el mejor resumen de la espectacular chilena que Lucas Ocampos mandó a la escuadra en el vibrante empate (3-3) firmado la pasada madrugada entre los Rayados de Monterrey de Matías Almeyda y el Xolos de Tijuana en la jornada 15 del Torneo Apertura en la Liga MX.

El exentrenador del Sevilla FC vio desde la grada del Estadio BBVA, ya que había sido expulsado en el encuentro anterior, un golazo que se postula de manera clara para el próximo Trofeo Puskas al mejor gol de la temporada en todo el mundo. Era un partido vibrante que se había ido al descanso con un marcador de 2-2 después de varios intercambios de golpes. Jackson Porozo adelantó al Club Tijuana en el 5' y Hugo Cuypers volteó la contienda con un doblete, el primero de penalti en el 14' y el segundo justo cuando se cumplía el minuto 45.

Lucas Ocampos limpia las telarañas de la escuadra tras un gran servicio de Óliver Torres

Corría el minuto 57 cuando Óliver Torres corrió por banda derecha, levantó la frente para ver el desmarque de Ocampos por el pasillo central y metió el empeine por debajo de la pelota para poner un centro bombeadito que el argentino esperó de espaldas a que cayese para sincronizar un acrobático remate que se coló como un obús por la escuadra derecha del meta Antonio Rodríguez. Sólo tres minutos después, Adonis Preciado puso el 3-3 que a la postre sería definitivo. El empate deja a Monterrey octavo, con 21 puntos, y Tijuana es sexto, con 22.

Ocampos, reubicado por Almeyda como mediapunta, está siendo muy criticado por los medios de comunicación y la afición, pero con esta chilena suma ya siete dianas (más tres asistencias) en 13 partidos y el máximo realizador de un equipo con profunda huella sevillista. No sólo por el entrenador, por el asistente y por el espectacular goleador; sino también por el Tecatito Corona, que también salió en el once inicial actuando como extremo zurdo.

"¿El mejor gol del año? Lucas Ocampos y una pirueta espectacular para marcar en Rayados", destaca ESPN México; "Por Dios, la chilena de Lucas Ocampos en Monterrey hoy. Mira cómo se agarran la cabeza los propios compañeros al ver el gol. ¿Puskas 2026? Se pregunta la cuenta @AtaqueFutbolero; Una obra de arte: ¡A lo Hugo Sánchez! Lucas Ocampos marca un golazo impresionante de chilena en el Rayados vs. Xolos", refleja el portal LatinUS. Estas son sólo algunas de las numerosas reacciones que ha generado en México este zapatazo formidable que como poco merece ser nominado al mejor del año.