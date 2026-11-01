Racing de Santander - Real Madrid: alineaciones, horarios y dónde ver el encuentro:

El Real Madrid visita El Sardinero en buena dinámica tras vencer al FC Barcelona en el clásico. Los de Mourinho, con el objetivo de seguir sumando por la lucha del liderato

El Real Madrid visita El Sardinero para enfrentarse al Racing de Santander este domingo 1 de noviembre en el encuentro correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports. El conjunto blanco afronta la cita después de imponerse por 2 - 1 en el Clásico, un resultado que consolida el proyecto de Mourinho, con las ganas de seguir mejorando para imponerse en el liderato.

El Racing, por su parte, afronta uno de los partidos más esperados de la temporada. El conjunto cántabro llega con la moral reforzada después de remontar al Espanyol y buscará aprovechar el factor campo para plantarle cara a uno de los grandes favoritos al título.

El Real Madrid quiere prolongar su buen momento

El conjunto blanco llega a Santander después de una victoria de peso en el Clásico. El Real Madrid dió un golpe encima de la mesa y le arrebató el invicto a su máximo rival. Esta victoria ha supuesto un impulso dentro de la plantilla, que quiere mantener esa regularidad en LaLiga para evitar tropiezos en partidos asequibles para finalmente luchar por el título.

El conjunto entrenado por José Mourinho poco a poco va mostrando otra cara. Sin Vinicius, Diomandé ha cogido las riendas de la banda izquierda sumando en distintas fases del juego. En el Clásico, destacaron jugadores como Valverde, Tchouameni y Konate que dirigieron la defensa durante todo el encuentro. El conjunto blanco intentará imponer su calidad en El Sardinero. Sin embargo, el ambiente que espera en el estadio cántabro y la ilusión de la afición blanquiverde convierten el encuentro en una prueba complicada a domicilio para el Real Madrid.

El objetivo madridista será controlar el partido, aprovechar sus ocasiones y llevarse tres puntos importantes para seguir con la buena racha.

El Racing busca dar la sorpresa en El Sardinero

El equipo cántabro tratará de aprovechar el empuje de su afición para incomodar al Real Madrid. El conjunto dirigido por José López buscará hacer daño a través de su ofensiva, liderada por Zabiri, la gran revelación hasta el momento. El marroquí suma un total de ocho goles en diez encuentros con la elástica blanquiverde.

El delantero llegó cedido desde el Rennes como una apuesta directa desde la dirección deportiva. El joven ha superado enormemente las expectativas haciéndose un hueco entre los mejores delanteros hasta el momento de la competición doméstica. Sus actuaciones le han permitido llamar la atención de los clubes de LaLiga y de la selección absoluta de Marruecos para tomar las riendas como el nuevo delantero para los próximos años.

Este equipo también cuenta con la validez ofensiva de Iñigo Vicente, una pieza importante para generar ocasiones y encontrar espacios ante la defensa blanca. La intensidad y la capacidad de aprovechar los espacios serán los factores importantes para intentar puntuar en casa ante el Real Madrid.

A todo ello se suma el desgaste que pueda acumular el equipo tras disputar la Copa del Rey entre semana, un aspecto que José Alberto deberá gestionar para llegar en las mejores condiciones posibles a una cita exigente en El Sardinero.

Alineaciones probables del Racing de Santander y el Real Madrid

Racing de Santander: Agirrezabalaga; Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Aarón Martín; Prati, Iván Martín; Andrés García, Canales, Iñigo Vicente y Zabiri.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Bernardo Silva, Tchouameni; Arda Guler, Bellingham, Diomandé; Mbappé

Dónde ver el encuentro:

El partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo 1 de noviembre a las 16:15 horas en el estadio de El Sardinero.

El encuentro se podrá seguir en directo en España a través de DAZN y Orange TV.