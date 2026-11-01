Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el Getafe - Sevilla de LaLiga

A los nervionenses no se le suele dar últimamente nada mal el Coliseum, donde llevan cuatro visitas seguidas sumando (dos victorias y dos empates), habiendo perdido allí únicamente en una ocasión (2-0 en la 22/23) en lo que va de década, aunque Luis García Plaza no se fía de tanto 'azúcar'

El Sevilla FC, que viene de pasar de ronda en la Copa del Rey ante el Sporting de Hortaleza y de regresar a la senda de la victoria en LaLiga contra el CA Osasuna para continuar en la sexta plaza de la clasificación, visita a un Getafe CF en situación más convulsa que no sólo sufrió de lo lindo para tumbar a la UB Lebrijana en el torneo del K.O. (2-3), sino que marcha en zona de descenso tras haber sumado un solo triunfo en ocho jornadas. Encima, venía antes de comparecer en tierras andaluzas de ser goleado por el Athletic Club y por el Lugano en Conference League, provocando un cruce de declaraciones entre José Bordalás y su presidente, Ángel Torres, luego arreglados.

Getafe CF - Sevilla FC: los árbitros

El CTA designó como árbitro principal al catalán Víctor García Verdura, de 32 años, que estará auxiliado desde la sala VOR de Las Rozas por el grancanario Juan Luis Pulido Santana. Con el de Sant Iscle de Vallalta, los blanquirrojos han perdido dos de tres partidos (los más recientes, ante RCD Mallorca y Valencia CF en casa en la 25/26), ganando el anterior en San Sebastián ante la Real Sociedad. Por su parte, los azulones encadenan cinco sin ganar (dos derrotas en Vallecas y Elche en la 24/25 y la 25/26, respectivamente). En total, dos victorias (una goleada en Copa del Rey y otra como local al Granada CF en LaLiga), dos empates y tres perdidos.

Getafe CF - Sevilla FC: fecha y hora del partido de la 11ª jornada de LaLiga EA Sports

El choque, correspondiente a la 11ª jornada de LaLiga EA Sports, se disputará en el Coliseum de Getafe a partir de las 14:00 horas de este domingo 1 de noviembre de 2026, cuando en la ciudad madrileña se esperan cielos despejados, sin probabilidad alguna de lluvia y una temperatura agradable (incluso, calurosa para un Día de Todos los Santos), entre los 18º del arranque y los 20º del epílogo. Soplarán vientos leves del SO de unos 4 km/h.

Getafe No Iniciado - Sevilla

Getafe CF - Sevilla FC: canal y dónde ver por TV en directo

El choque entre madrileños y andaluces será retransmitido en directo por DAZN LaLiga 2, tanto a través de la propia plataforma británica como en los respectivos diales de Movistar Plus (58) y Orange TV (114), al tiempo que estará disponible en los recintos apropiados en LaLiga TV Bar.

Getafe CF - Sevilla FC: dónde seguirlo online en directo

ESTADIO Deportivo les ofrecerá toda la información relevante que dejen las horas previas al encuentro entre azulones y blanquirrojos. Además, realizará una narración en directo del choque con un minuto a minuto que podrá seguirse en su web (www.estadiodeportivo.com) a través del siguiente enlace. Asimismo, tras el final del duelo en el Coliseum, continuará con la cobertura ofreciendo la crónica del encuentro, las notas de los nervionenses, así como las declaraciones de los protagonistas en la zona mixta y la sala de prensa del feudo getafense.