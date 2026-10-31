En Getafe vuelan los cuchillos y Luis García Plaza se aparta: "Soy el segundo con más partidos pero Bordalás es el mejor de la historia"

El entrenador del Sevilla FC prefiere no entrar en el clima de máxima tensión, con reproches cruzados, en la que fue su casa durante tres años y se centra sólo en lo deportivo: "Fuera no están bien pero en casa es uno de los mejores de LaLiga y va a ser duro"

Si el 'mosqueo' de Luis García Plaza, antes de la visita del Sevilla FC a la que fue su casa en el Coliseum, se debía a un exceso de halagos para su plantilla durante la rueda de prensa; el galopante enfado de José Bordalás en el Getafe CF no tiene nada que ver con aspectos positivos. El siempre competitivo equipo azulón ocupa puestos de descenso a Segunda división a pesar de que está compitiendo en Europa -en concreto, en la UEFA Conference League- y en los últimos días vuelan dardos envenenados: del banquillo al palco, del presidente al entrenador, del técnico hacia sus propios jugadores...

El Sevilla FC conoce muy bien lo desagradable y mentalmente agotador que suelen ser este tipo de ambiente, pero considera que es una cosa interna de un club al que además le tiene mucho cariño y prefiere no opinar desde la distancia. De lo que único que se centra de lo que pasa en Getafe es de esa bipolaridad que le lleva a ser un rival muy débil a domicilio y fortísimo como local: "Será un partido muy difícil, muy duro, con una afición que sabe estar cuando el equipo lo necesita y estoy seguro que van a ir a tope".

Máxima tensión en Getafe: en descenso, con dardos cruzados entre Bordalás y Ángel Torres

"Primero, lo que pasa en el Getafe CF a mí no me incumbe. Son ellos los que tienen que explicar todo. Primero, tengo un cariño muy grande por el club porque estuve 3 años allí; y luego creo que el trabajo de Pepe (Bordalás) es innegable. Es el mejor entrenador de la historia del Getafe, es así. Yo soy el segundo con más partidos allí pero no llego a la altura del betún con respecto a lo que ha hecho Pepe. A partir de ahí, no tengo ni idea de lo que pasa".

"Con Ángel tengo una gran relación. Hay que valorar todo lo que ha hecho por el Getafe y lo que ha construido. Es verdad que miras la clasificación y están en descenso, pero es que tiene dos caras diferentes: he visto los cinco partidos que llevan invictos en casa y han sido merecedores de esos resultados. Igual que te digo en los partidos de fuera se le ha visto muy poco, incluso lo ha dicho Pepe; pero en casa es de los mejores equipos de la categoría y ése es el nivel de partido que nos vamos a encontrar".

Analiza la versión que espera del Getafe y mantiene oculto el plan para asaltar el Coliseum

"Primero, que el Getafe es un equipo defensivo lo dices tú, no yo, que quede claro. Yo creo que el Getafe de Pepe de defensivo tiene poco. Otra cosa es que juegue más directo, más vertical, pero juega en campo contrario, presiona arriba... Más bien es un estilo físico, eso sí, es muy físico".

"Los dos delanteros son ganadores de duelos, en cuanto les aprietas un poquito les buscan a ellos y empiezan a construir, metiéndote muy atrás", ha analizado, sin dar pistas: "¿El sistema? Bueno, me vais a preguntar todas las semanas si voy a jugar con tres centrocampistas o con dos delanteros y nunca os lo digo. Ya lo veréis".

A tres puntos de igualar la primera vuelta de Almeyda (20) con ocho jornadas menos

"La puntuación es buena de momento, pero que si creéis que vamos a llegar a Europa... El equipo tiene que mostrar el nivel que está mostrando, ir a por los partidos y creer en ellos mismos. El otro día no dimos ninguna opción a un equipo de menor categoría. Ésa es la actitud, hacer nuestro trabajo, ir a tope, ser un equipo competitivo y ojalá que logremos sumar 20 puntos en la jornada 11".

"Sería un paso muy importante hacia adelante. Yo creo que estamos en esa fase de construcción y a lo mejor a falta de 10 partidos, decimos, '¡Hostia, pues estamos en el grupo de arriba! O a lo mejor no y, si no es así, no pasa nada. Tenemos claro cómo tenemos que estar y la máxima misión de este grupo es seguir así. Lo llevamos demostrando desde el primer día".