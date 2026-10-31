Barcelona - Alavés: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona recibe al Deportivo Alavés en el Camp Nou tras la dura derrota en el Clásico frente al Real Madrid que le ha quitado el invicto. Los de Hansi Flik necesitan los tres puntos para mantenerse en lo más alto de la clasificación

Barcelona y Alavés se verán las caras en el Spotify Camp Nou tras la resaca del Balón de Oro, en un encuentro correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports. La derrota por 1-2 ante el Real Madrid puso fin al pleno de victorias del Barça en liga, que había ganado sus nueve primeros encuentros. Los azulgranas continúan liderando la tabla con 27 puntos, pero la derrota ante su eterno rival ha reducido el margen de error. Por ello, el equipo catalán buscará recuperar las buenas sensaciones ante su afición y evitar que sus perseguidores sigan recortando distancias.

El Barça busca pasar página tras el golpe del Clásico

TrasEl equipo de Hansi Flick afronta una nueva jornada con la obligación de pasar página después de su primera derrota liguera. El Barcelona no pudo prolongar su buena dinámica ante el Real Madrid y ahora necesita recuperar su eficacia ofensiva y la solidez que le permitieron firmar un comienzo de campeonato prácticamente perfecto.

Con el liderato todavía en su poder, el conjunto catalán no puede permitirse otro tropiezo ya que Atlético y Real Madrid le siguen muy de cerca. Otro nuevo tropiezo podría comprometer su ventaja al frente del campeonato por lo que los azulgranas afrontan el duelo ante el Alavés con la necesidad de sumar los tres puntos y evitar que sus perseguidores aprovechen para acercarse aún más al liderato.

El Alavés busca dar la sorpresa en el Spotify Camp Nou

El Alavés visita al Barcelona con la intención de dar la sorpresa y llevarse algún punto del Camp Nou. El conjunto de Quique Sánchez Flores sabe que tendrá enfrente a uno de los equipos más exigentes de LaLiga, pero buscará aprovechar el mal resultado de los azulgranas en el Clásico para sembrarle dudadas y ponerles las cosas difíciles.

Los babazorros intentarán competir durante los 90 minutos y aprovechar sus ocasiones para volver a casa con un buen resultado. Tras el empate ante el Málaga en los últimos instantes del encuentro, los vitorianos afrontan otra nueva prueba lejos de casa con el objetivo de dar la campanada y seguir sumando en liga.

Horario y dónde ver el Barcelona - Alavés

El partido entre el FC Barcelona y el Deportivo Alavés, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports, se disputará este sábado 31 de octubre a las 21:00 horas en el Spotify Camp Nou. El encuentro se podrá seguir en directo a través de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Rodri, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

Deportivo Alavés: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Koski, Jonny, Novoa, Blanco, Ibáñez, Rebbach, Ángel Pérez, Lucas Boyé y Toni Martínez.