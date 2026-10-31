Levante - Atlético de Madrid: alineaciones probables y dónde ver el encuentro

El Atlético busca aprovechar el tropiezo del Barcelona para asaltar el liderato ante un Levante que quiere hacerse fuerte en el Ciutat de València y dar la sorpresa en la jornada 11 de LaLiga

El Atlético de Madrid visitará el Ciutat de Valencia este sábado 31 de octubre para medirse al Levante en la jornada 11 de LaLiga EA Sports. El conjunto rojiblanco afronta una oportunidad importante para acercarse al liderato después de la derrota del Barcelona ante el Real Madrid 1-2 el pasado domingo. Una victoria permitiría a los de Diego Simeone alcanzar los 28 puntos para colocarse líder provisional durante el día del sábado, a la espera del resultado en Vitoria.

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El Levante, por su parte, intentará aprovechar el factor campo para frenar a uno de los equipos más en forma del campeonato. El conjunto granota suma diez puntos en las diez primeras jornadas y necesita seguir puntuando para mantener distancia con los puestos de descenso.

El Atlético, ante una oportunidad para asaltar el liderato

La derrota del Barcelona frente al Real Madrid ha abierto una oportunidad para el Atlético de Madrid, que podría dar un golpe sobre la mesa en la lucha por LaLiga. Los rojiblancos son segundos con 25 puntos, a dos del conjunto azulgrana, y una victoria en Valencia les permitiría superar provisionalmente al líder.

El equipo de Diego Simeone llega a esta jornada con ocho victorias, un empate y una derrota en diez partidos, además de veinte goles a favor y solo ocho en contra consiguiendo que el equipo se consolide por completo en los partidos fuera de casa, algo que antes a este club le costaba tener. La regularidad del Atlético le ha permitido mantenerse en la pelea por la primera posición.

El cara a cara entre Levante y Atlético de Madrid

Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos reflejan que el Levante ha sido capaz de complicarle las cosas al Atlético. En los seis precedentes ligueros más recientes, el balance está igualado, con dos victorias para cada equipo y dos empates.

El año pasado en el Ciutat de Valencia el partido terminó sin goles, mientras que el Atlético se impuso por 3-1 en el duelo disputado en el Metropolitano en noviembre de 2025. En temporadas anteriores, el Levante también consiguió victorias importantes ante los rojiblancos.

Alineaciones probables del Levante y el Atlético de Madrid

Levante: Mathew Ryan; Nacho Pérez, Ndukwe, Dela, Manu Sánchez; Brugué, Requena, Olasagasti, Thiago Fernández; Iván Romero y Ratkov.

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Pablo Barrios, Hjulmand, Álex Baena; Julián Álvarez y Kang-in Lee.

Dónde ver el encuentro

El partido entre el Levante UD y el Atlético de Madrid, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports, se disputará este sábado 31 de octubre a las 14:00 horas en el Estadio Ciutat de Valencia. El encuentro se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus y LaLiga TV Bar.