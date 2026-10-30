Simeone desvela su truco para pelear LaLiga antes de su asalto al liderato en Valencia

El Atlético de Madrid afronta la visita al Ciutat de València con la posibilidad de ponerse primero, aunque el técnico argentino prefiere mantener los pies en el suelo; Koke y Johnny Cardoso siguen fuera por lesión, mientras que 'Cuti' Romero vuelve a estar disponible en un equipo que quiere prolongar su buena dinámica y aprovechar cualquier tropiezo de sus rivales

Diego Pablo Simeone está todavía muy lejos de querer hacer cuentas. Sin embargo, sí ha dejado una reflexión que apunta directamente a su modo de ver la pelea por el campeonato. Con el FC Barcelona a dos puntos y el Real Madrid uno por detrás de los rojiblancos, el entrenador ve que la diferencia en esta Liga estará en la capacidad de cada aspirante sepa sobreponerse a los momentos complicados.

La carrera de fondo no ha hecho más que comenzar. A su juicio, no bastará con alcanzar el mejor nivel futbolístico. "Nosotros atravesaremos momentos buenos, malos y regulares porque la vida es así. En el campeonato suceden muchas cosas y los que consigan salir más rápido de los momentos de dificultad serán los que terminen compitiendo por ganar", vaticinó.

Koke y Cardoso siguen fuera y vuelve 'Cuti' Romero

La principal noticia de la convocatoria rojiblanca está en la enfermería. Simeone mantiene las bajas de Koke Resurrección y Johnny Cardoso, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones musculares y todavía no están preparados para regresar a la competición. Ambos se perderán el encuentro de este sábado frente al Levante y su presencia en el compromiso del próximo martes ante el Bayern Múnich, en la Champions League, también está en duda.

La nota positiva es la recuperación de Cristian 'Cuti' Romero. El central argentino se ha perdido los dos últimos partidos por una distensión muscular, pero ya está disponible para volver a la dinámica del equipo. El resto de la plantilla completó una sesión suave en Majadahonda y está en condiciones de viajar a Valencia.

La ausencia de Koke y Cardoso vuelve a reducir las alternativas para el centro del campo, donde Simeone cuenta con Pablo Barrios, además de otras opciones como Mendoza y Obed. Sobre la situación de Hjulmand, el técnico explicó que todavía tiene que seguir creciendo para ganarse un sitio. "Está trabajando, compitiendo con futbolistas como Koke, Barrios y Cardoso que lo hacen muy bien. También Mendoza y Obed que nos pueden ayudar en esa posición. Tiene personalidad, necesitamos su mejor versión, lo veo involucrado para seguir creciendo y mejorando y es el camino para llegar al lugar donde dé lo mejor al equipo".

El posible asalto al liderato, sin salir del partido a partido

El Atlético tiene una oportunidad para meter presión a sus rivales e incluso alcanzar provisionalmente la primera posición si consigue ganar en el Ciutat de València. Sin embargo, Simeone no quiere que la situación clasificatoria altere el discurso que lleva años marcando su trayectoria en el banquillo rojiblanco. "Seguiremos en nuestra línea de ir partido a partido, necesitamos hacer un partido importante ante un rival que siempre nos cuesta y que en casa son fuertes y tienen claro a qué jugar".

El argentino tampoco considera que el equipo haya alcanzado todavía su mejor versión. De hecho, entiende que para aspirar a los objetivos marcados necesitarán elevar el nivel y gestionar correctamente los esfuerzos y las rotaciones en un calendario cada vez más exigente. "Es muy complejo llegar al 100%, pero para llegar a donde queremos no nos alcanza ese cien, necesitamos más. Dependerá de cómo gestionamos los cambios, los esfuerzos... Necesitamos hacer un partido importante un rival que en su casa lo hace muy bien, tiene velocidad en la parte ofensiva y un trabajo defensivo colectivo muy bueno".

Dos partidos contra el Barcelona en apenas 15 días

La acumulación de encuentros también ha salido a relucir en la comparecencia. El Atlético tendrá que medirse dos veces al Barcelona en un intervalo de apenas dos semanas, una circunstancia que Simeone no considera especialmente problemática, aunque sí entiende que responde a las exigencias del calendario. "Todos los años se ha hecho así, adelantar partidos por la Supercopa, no lo veo complicado. Es una situación motivada por el calendario tan cargado y nos tocará jugar cuando nos toque".

Simeone espera que los árbitros hablen con claridad

La comparecencia también ha dejado una referencia al estreno de las entrevistas a los árbitros después de los partidos, una medida que comenzará a aplicarse en el fútbol español. El entrenador rojiblanco ha respondido con cierta ironía al ser preguntado por esta iniciativa. "Espero que hablen bien cuando terminen y que digas todo cosas buenas de lo que sucedió".

Por último, el técnico argentino ha querido tener un recuerdo para las víctimas y los familiares afectados por el accidente ferroviario de Urda, en Toledo. Simeone ha mostrado su preocupación por la situación y ha pedido que se mantenga el respeto hacia quienes están atravesando este momento. "Es un momento difícil, hay que estar cerca de las familias que han sufrido pérdidas importantes. Es un momento complejo que hay que afrontar con respeto, espero que se solucionen las cosas a mejor para el futuro".