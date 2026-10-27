El Atlético de Madrid recibe la mejor noticia con el Cuti Romero

El Atlético recupera efectivos para afrontar el próximo tramo del calendario: el Cuti Romero ya trabaja parcialmente con el grupo y mantiene opciones de llegar al duelo ante el Levante, mientras Koke y Johnny Cardoso también avanzan en sus respectivas recuperaciones

El Atlético de Madrid regresó al trabajo este martes con una noticia que invita al optimismo: Cuti Romero está cada vez más cerca de volver a estar disponible para Diego Pablo Simeone. El defensa argentino se reincorporó parcialmente a la dinámica del equipo y dio un nuevo paso en la recuperación de su lesión, con la visita al Levante del próximo sábado como posible objetivo.

La vuelta del central supone una gran mejora en la defensa, que busca mantener la solidez encontrada con su presencia. No obstante, todavía habrá que esperar a su evolución durante los próximos días para comprobar si puede entrar en la convocatoria para el encuentro en el Ciutat de València. Romero completó la primera parte de la sesión junto a sus compañeros, pero después continuó trabajando de manera individual en un campo anexo. Allí realizó ejercicios específicos con arrancadas, pases cortos y golpeos de balón, bajo la atenta mirada de Simeone, que siguió de cerca sus sensaciones y progresos.

Koke y Cardoso también dan pasos hacia su regreso

Koke Resurrección y Johnny Cardoso también comenzaron a pisar el césped, aunque todavía trabajaron al margen del grupo. El capitán estuvo acompañado por Óscar Pitillas, con quien realizó ejercicios con balón, cambios de ritmo y sprints. Su evolución invita al optimismo de cara a la próxima semana, cuando podría empezar a incorporarse a los entrenamientos colectivos.

Cardoso, por su parte, trabajó bajo la supervisión de Zahinos y se centró en ejercicios de carrera, sin realizar todavía golpeos de balón. El centrocampista estadounidense sufrió una lesión muscular de bajo grado en el muslo y su regreso requiere cautela.

Mientras tanto, otros futbolistas como Julián Álvarez, Kang-in Lee, Marc Pubill y Dávid Hancko realizaron carrera continua alrededor del campo. El cuerpo técnico sigue pendiente de la evolución de los jugadores que arrastran molestias, con la intención de recuperar efectivos sin asumir riesgos innecesarios.

Un calendario exigente espera al Atlético

La posible recuperación de Romero llega en una semana importante para el conjunto de Simeone. El Atlético visitará al Levante el sábado 31 de octubre y después afrontará dos compromisos de máxima exigencia: la visita del Bayern de Múnich en la Champions League y el duelo liguero ante el Barcelona, ambos en el Metropolitano.

Por eso, recuperar al central argentino sería una noticia especialmente positiva para el técnico rojiblanco. Su presencia aporta contundencia y seguridad a la zaga, además de una salida de balón que se ha convertido en un recurso importante para el equipo desde su llegada.