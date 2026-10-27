La ridícula multa que deberá pagar el Barcelona tras la denuncia del Atlético de Madrid por el 'caso Julián Álvarez'

El club rojiblanco demandó al azulgrana ante la Federación por 'tocar' al delantero argentino sin su consentimiento el pasado verano, abriéndose un expediente extraordinario que ya conoce su resolución

Poco a poco, las aguas en el Atlético de Madrid vuelven a su cauce en lo que respecta a Julián Álvarez. A base de goles, el argentino se va congraciando con la afición rojiblanca, que no dudó en recibirlo con pitos y abucheos en sus primeros partidos de la temporada (aún suenan algunos) después de sus polémicas palabras durante el Mundial, cuando afirmó abiertamente que "lo mejor para todos" es que el club accediera a su salida -rumbo al FC Barcelona- para poder cumplir su "sueño".

Dos tantos en dos partidos consecutivos, ante el Stuttgart en Champions y frente al Deportivo de La Coruña el pasado sábado, posibilitando la victoria rojiblanca por la mínima, han permitido limar asperezas. 'La Araña', además, ha pedido "disculpas'" a los seguidores colchoneros para tratar de cerrar esa herida. "Yo también me habría enojado como hincha", admitió. Pero este martes se ha conocido también la resolución formal del caso, que deja una ridícula sanción para el club azulgrana.

Fue a finales de julio cuando el Atlético de Madrid presentó una denuncia contra el FC Barcelona ante la Real Federación Española de Fútbol por contactar presuntamente con su futbolista, que tiene contrato en vigor hasta 2030. En realidad, es una práctica habitual que antes de lanzarse a por un fichaje los clubes conozcan de primera mano las intenciones del jugador en cuestión y dejen apalabrado un acuerdo, para a partir de ahí sentarse a negociar con el conjunto que posee sus derechos. Pero legalmente solo puede hacerse si antes se le comunica al equipo contrario de manera formal.

Los que dice el Reglamente de Competiciones

Como la FIFA no tiene competencias en este asunto, la entidad colchonera basó su demanda en el Reglamento de Competiciones, el cual recoge que "el club que desee contratar a un/a futbolista profesional, deberá comunicar por escrito su intención al club en que aquel se halle adscrito antes de iniciar las negociaciones con el/la futbolista."

Una multa de solo 602 euros

En base a ello, se abrió un expediente extraordinario por parte de la RFEF, el cual se ha resuelto con una multa para los azulgranas de 602 euros. Una mínima sanción económica que encuentra su fundamento en el el Artículo 133, titulado 'incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos obligaciones reglamentarias'.

"El incumplimiento de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias que dicten los órganos federativos competentes, con excepción de las específicas calificadas como de carácter grave o muy grave, será, sancionado como infracción leve y se impondrá la sanción, según determine el órgano disciplinario competente en base a las reglas que se contienen en el presente Ordenamiento, de multa en cuantía de hasta 602 euros, inhabilitación o suspensión por tiempo de hasta dos meses o de al menos dos encuentros, o clausura de hasta un partido”, reza el citado artículo.

Por Griezmann solo pagó 300 euros

El castigo para el FC Barcelona, por tanto, podría haber sido mayor. Pero ya se presuponía que no supondría ningún perjuicio grave para la entidad culé, a tenor de lo sucedido en 2019. Entonces, el Atlético de Madrid también denunció al FC Barcelona ante la RFEF por firmar un contrato con Antoine Griezmann, siendo entonces la sanción de solo 300 euros.