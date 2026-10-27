El Barça comienza a añorar a Araújo cuando el Liverpool se plantea su compra

El central uruguayo ha recuperado su mejor versión en Inglaterra y es ahora un fijo indispensable en el equipo de Andoni Iraola, conquistando a la afición de Anfield; las lesiones en la defensa azulgrana hacen extrañarlo justo cuando los 'reds' valoran pagar los 55 millones de euros pactados para su adquisición en propiedad

El FC Barcelona ha comenzado a arrepentirse de una operación que semanas atrás se antojaba beneficiosa para todas las partes. Ronald Araújo necesitaba un cambio de aires para recuperar protagonismo y el club azulgrana buscaba aligerar su masa salarial, por lo que su salida rumbo al Liverpool se presentó como una solución conveniente para todas las partes.

Sin embargo, el alto rendimiento del uruguayo en la Premier League y las notables bajas en la zaga azulgrana han cambiado la visión del asunto. El Barça tiene confirmado que Araujo ha recuperado sus mejores sensaciones, vuelve a sentirse importante y el club inglés ya contempla seriamente quedarse con él en propiedad.

Araújo vuelve a sentirse importante en el Liverpool

La adaptación del defensor requirió un tiempo, pero Andoni Iraola ha sabido encontrarle un sitio en sus planes. Araújo se ha ganado la titularidad a base de intensidad, contundencia y una capacidad física que está marcando diferencias en Inglaterra. Puede actuar como central o lateral derecho y se ha convertido en uno de los jugadores más reconocidos por la grada de Anfield.

Su última actuación ante el Brighton terminó de confirmar su buen momento. El uruguayo fue elegido MVP del encuentro después de completar un partido sobresaliente, en el que ganó los cinco duelos que disputó y registró once contribuciones defensivas, solo por detrás de Virgil Van Dijk. Además, recibió el 85% de los votos de los aficionados y se ha convertido en el primer futbolista de la plantilla en ganar más de una vez el premio al mejor jugador del partido esta temporada.

La entrega del charrúa también ha dejado imágenes muy comentadas y admiradas por la afición del Liverpool, como una acción en la que se lanzó con todo, incluso con la cabeza, para impedir una llegada peligrosa del rival. Una muestra de ese carácter competitivo que siempre le acompañó en Barcelona y que ahora vuelve a exhibir con regularidad.

Los números que explican su resurrección

Las estadísticas respaldan la recuperación del defensa. Araújo promedia 3,76 duelos ganados por partido, vence el 70% de sus enfrentamientos aéreos y el 69% de los que disputa a ras de suelo. A ello suma 3,01 recuperaciones por encuentro y un 80% de acierto en el pase.

En once partidos disputados ya ha contribuido con dos goles y una asistencia, situándose como el defensa más decisivo de Europa por delante precisamente de sus excompañeros Pau Cubarsí, Gerard Martín y Xavi Espart. Pero hay otro dato que refleja su potencia: de acuerdo con los registros publicados en Inglaterra, ha alcanzado los 36,4 kilómetros por hora, una velocidad que le sitúa como el futbolista más rápido de la Premier League en lo que va de temporada.

Iraola y Van Dijk, encantados con Araujo

Iraola no ha ocultado su satisfacción con el rendimiento del uruguayo. "Ayuda mucho. Creo que todos disfrutamos viendo pelear a Ronald", explicó el técnico tras el encuentro ante el Brighton. El entrenador destacó también su capacidad para imponerse en los duelos y su aportación defensiva. "Ha jugado 90 minutos excelentes", concluyó.

Su compañero, Virgil Van Dijk, ha bautizado su nuevo rol en la Premier. "Es lo que necesitamos. Se ve en la grada, a la afición le encanta y esa energía se transmite al equipo", aseguró el capitán, destacando la adaptación del exazulgrana al vestuario. "Lo recibimos con los brazos abiertos. Vemos sus cualidades defensivas, su presencia y su actitud positiva. Todavía no habla mucho inglés, pero está trabajando en ello", explicó.

Desde su punto de vista, el neerlandés cree que el Liverpool acertó de lleno con su incorporación a préstamo. "Su calidad es evidente. Se ha adaptado muy bien a nuestra línea defensiva, tiene un gran carácter y estamos contentos de tenerlo".

Una opción de compra de 55 millones de euros

El gran dilema para el FC Barcelona aparece ahora en el horizonte. La operación de su cesión al Liverpool incluyó una opción de compra de 55 millones de euros y, según apuntan en Inglaterra, el Liverpool ya estudia ejecutarla. Se trata de una cantidad importante pero que empieza a resultar asumible si el central mantiene este nivel y se consolida como uno de los defensores más fiables del equipo.

En el Camp Nou, mientras tanto, la evolución del charrúa invita a revisar una salida que también respondió mayormente a la necesidad de liberar masa salarial. Araújo necesitaba recuperar confianza y minutos, pero su explosión en Inglaterra puede terminar convirtiéndose en una espina clavada para los azulgranas, sobre todo si se siguen sucediendo ausencias tan importantes en defensa.