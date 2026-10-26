Balón de Oro 2026, la gala en directo: Ganadores y última hora en vivo de Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane y el resto de nominados

Sigue en directo la gala del Balón de Oro 2026, con todos los ganadores, las últimas noticias y las reacciones de los protagonistas. Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane y el resto de nominados, pendientes de una noche que coronará a las grandes estrellas del fútbol mundiaL

Con motivo del 70º aniversario del Balón de Oro, cuyo primer ganador fue Stanley Matthews en 1956, la gala de este año se celebrará en Londres, en lugar de París, sede habitual de la ceremonia.

Los nominados e invitados a la Gala del Balón de Oro comenzará a pasar por la alfombra roja sobre las 19.00 horas (18.00 horas en Londres). A partir de las 21.00 horas empezará la Gala en el London Palladium Theatre. En esta ceremonia se otorgarán seis premios tanto en categoría femenina como masculina.

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Se están haciendo las cosas bien. "Este reconocimiento al fútbol español ya es motivo para celebrarlo. La calidad de los técnicos y de los futbolistas. Mucho más no se puede pedir. Bueno, sí, seguir mejorando"

Qué le pide al futuro. "Contar con todos los futbolistas y que no haya lesiones. La salud de los futbolistas como prioridad. Hay muchas cosas que se pueden mejorar. No hemos tocado techo y eso nos invita a seguir creciendo como equipo"

Que le gustará que pasase en los premios. "Te diría nueve Balones de oro. Desearía que en esos premios individuales sea reconocido lo buenos que son".

Retos. "Mejorar y seguir mejorando. Hay mucho margen de mejora. Tenemos una selección joven con la posibilidad de hacerlo mejor. Somos incansables en la mejora. Lo mejor está por llegar y estamos convencidos de ello"

Lo han ganado todo. "Ganar o no ganar son detalles que se escapan de tus manos. Desde el conocimiento de los jugadores que tenemos, haciendo lo que tenemos que hacer siempre vamos a estar cerca"

Luis de la Fuente , seleccionador nacional, habla en Movistar: "Es un honor estará aquí. Estar nominado es un primero y el mayor de los honores"

¿Qué debe pesar más a la hora de elegir al ganador? "Creo que tiene que ser un equilibrio. Nunca es suficiente si tienes una buena temporada, pero no ganas nada. A veces ganar con el equipo no es suficiente. Ganar el Balón de Oro es un trofeo individual. Hay que jugar una temporada increíble para ti y para el equipo. Tiene que estar equilibrado".

Favorito : "Es bastante difícil. Hay tres nombres: Mbappé, Lamine y Kane. Todos han tenido una buena temporada. Yamal ganó el Mundial, Kane ha marcado muchos goles y ha jugado una buena temporada. Mbappé marcó dos goles contra el Barcelona y esto podría cambiar las tornas. Uno de ellos será el ganador".

Shevchenko , ganador del Balón de Oro en 2004, en Movistar. "Estoy contento de estar aquí. Es un honor".

El fútbol mundial se viste de gala para una de las citas más esperadas del calendario. El Balón de Oro vuelve a reunir a los mejores futbolistas del planeta en una ceremonia en la que los títulos conquistados, el rendimiento individual y el impacto de cada jugador durante la temporada entran en escena. Una noche de premios, reencuentros y emociones en la que cada anuncio puede cambiar el rumbo de las conversaciones entre los aficionados.

Mbappé y Lamine Yamal, dos de los grandes focos de atención

Entre los nombres que concentran buena parte de la expectación se encuentran Kylian Mbappé y Lamine Yamal. El delantero francés, una de las grandes figuras del Real Madrid, vuelve a situarse en el centro de las conversaciones sobre los mejores futbolistas del mundo. Su capacidad goleadora y su influencia en el juego le mantienen como uno de los nombres propios de una temporada en la que cada actuación de los grandes candidatos ha alimentado el debate.

En el otro lado aparece Lamine Yamal, que continúa consolidándose como una de las mayores estrellas del Barcelona y del fútbol internacional. El joven atacante ha cambiado las expectativas que suelen acompañar a los futbolistas de su edad y vuelve a acaparar los focos en una ceremonia en la que cada reconocimiento puede suponer un nuevo hito en su carrera.

También habrá que prestar atención a Harry Kane. El delantero inglés se ha convertido en una referencia ofensiva por su capacidad para marcar diferencias en el área y su regularidad goleadora. Su nombre forma parte de una lista de aspirantes que refleja la dificultad de elegir a un único ganador cuando varios jugadores han protagonizado actuaciones destacadas a lo largo del curso.

Todos los premios y la última hora de la gala

La atención no estará puesta únicamente en el Balón de Oro masculino. La ceremonia también permitirá conocer el desenlace de las demás categorías individuales, con premios que reconocen el talento emergente, el rendimiento de los guardametas y el trabajo de los entrenadores. El fútbol femenino tendrá igualmente un lugar destacado en una gala que sirve para poner en valor a las grandes figuras de ambas competiciones.

Los aficionados españoles seguirán especialmente de cerca la presencia de los representantes del Barcelona y del Real Madrid, aunque la lista de protagonistas se extiende a las principales ligas europeas. La expectación por conocer el orden de los anuncios y las reacciones de los futbolistas convierte cada momento de la ceremonia en una oportunidad para descubrir nuevas historias.

Además de los premios, las declaraciones de los nominados pueden dejar titulares importantes. La satisfacción de los ganadores, las palabras de quienes se queden sin el galardón y los posibles mensajes de los protagonistas serán otros de los focos de una noche que suele prolongarse más allá de la entrega del premio principal. Podrás seguir también las novedades que se produzcan durante la gala, las imágenes más destacadas y cualquier noticia relevante relacionada con los candidatos.