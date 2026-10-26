José Félix Díaz, el único periodista español que vota el Balón de Oro: "Me salían seis o siete posibles ganadores"

José Félix Díaz, único periodista español que vota el Balón de Oro masculino, explica las dificultades de una elección con seis o siete candidatos, desvela por qué ha dejado fuera a Vinicius y habla de las presiones y filtraciones que rodean al premio

El Balón de Oro es mucho más que una elección entre los mejores futbolistas de la temporada. Detrás del galardón hay una votación en la que entran en juego los títulos, el rendimiento individual, las sensaciones y la interpretación de cada miembro del jurado. José Félix Díaz, director del diario 'As' y único periodista español que participa en la elección masculina de esta edición, conoce ahora esa responsabilidad desde el otro lado. Después de años cubriendo la ceremonia como informador, le ha tocado decidir quién merece el reconocimiento.

"Desde el año 2001 prácticamente he cubierto casi todos los años la información relativa al Balón de Oro. Entonces siempre lo veía desde la otra parte y siempre decía: "Jo, estos, ¿a quién han elegido?". Bueno, pues ahora el que toca elegir ha sido a mí", reconoce en el podcast de 'El País'. Una oportunidad que vive como "una alegría y un honor", aunque también como una responsabilidad por representar a la prensa española.

El periodista, no obstante, quiere dejar claro que su decisión no representa necesariamente una postura unánime del periodismo nacional. "Es una responsabilidad de representar a toda la prensa española, pero al fin y al cabo es una decisión personal", explica. Y advierte de la dificultad de una votación en la que no todo puede reducirse a las estadísticas: "Hay muchos factores que analizar antes de decidir, pero al fin y al cabo el subconsciente también te lleva hacia algo".

"A mí me salían seis o siete posibles ganadores del Balón de Oro"

José Félix Díaz apuró prácticamente hasta el final para entregar su papeleta. La votación se cerró el 28 de septiembre y el director de 'As' terminó de decidirse el sábado 26, después de revisar los méritos de los candidatos y comparar sus temporadas. No fue una elección sencilla, como él mismo admite. "Más que mucho pensarlo, era ver los pros y los contras de cada uno. Porque a mí me salían seis o siete posibles ganadores del Balón de Oro", relata.

El periodista explica que tuvo que sentarse delante del ordenador, repasar uno por uno a los nominados y tomar una decisión entre futbolistas con argumentos muy diferentes. La papeleta no consiste en elegir únicamente a un ganador. Los periodistas deben ordenar a diez de los 30 candidatos, asignando una puntuación en función de la posición que ocupa cada jugador. "Yo no voto a uno, voto a diez. Desde el uno al diez. Evidentemente tú tienes una preferencia, que es el que se lleva más puntos, y luego el segundo, el tercero y de ahí progresivamente descendente hacia abajo", detalla. Esa clasificación obliga a valorar no solo quién merece el premio, sino también cómo ordenar a los demás aspirantes. Y es ahí donde aparecen las dudas. "Es muy complicado", reconoce Díaz, que incluso admite haberse arrepentido de una de sus decisiones: "Me he arrepentido de uno que no le he metido entre esos diez que le tenía que haber metido. Pero bueno, son cosas que en un momento determinado tienes que valorar a uno más que otro".Pese a las dificultades, se toma el proceso con humor: "Es un bendito sufrimiento".

Mbappé, Kane, Fabián Ruiz y Lamine Yamal: argumentos para ganar

La variedad de perfiles explica por qué, a juicio de Díaz, no hay un candidato que se haya impuesto claramente sobre el resto. "Es un año en el que no hay un dominante claro o no hay una pareja clara que pueda dominar", señala antes de desgranar los criterios que utiliza para evaluar a los futbolistas. Kylian Mbappé presenta una candidatura respaldada por sus registros goleadores. El periodista recuerda que el francés ha destacado por sus cifras en distintas competiciones, aunque también pone sobre la mesa la ausencia de títulos colectivos en su temporada. En el caso de Harry Kane, sus goles y la Bota de Oro se suman al campeonato de Liga conquistado con el Bayern de Múnich, si bien Díaz introduce un matiz sobre su rendimiento en el tramo decisivo del Mundial. "Kane, Bota de Oro, es decir, el futbolista que más goles ha marcado en la temporada pasada. Ganó la Liga con el Bayern, pero en el Mundial fue de más a menos y en los partidos decisivos se le vio a menos", explica.

Fabián Ruiz también aparece en su análisis, después de una campaña cargada de títulos con el Paris Saint-Germain. Sin embargo, la lesión que sufrió durante el curso condicionó su participación. "Fabián ha ganado todo en la temporada pasada, todo, todo. El jugador español ha ganado todo, pero no participó mucho porque hubo una lesión con el PSG", apunta. Lamine Yamal, por su parte, cuenta con el título liguero y el Mundial entre sus argumentos. Díaz reconoce sus méritos, aunque no considera que fuese el mejor futbolista de España en el torneo mundialista. "Lamine ganó la Liga y ganó el Mundial. ¿Participó mucho o fue muy decisivo en el Mundial? Cada uno lo puede considerar de una manera, pero tampoco creo que fuera, para mí por lo menos, el mejor jugador de España en el Mundial", afirma.

Su reflexión deja clara la complejidad de comparar candidaturas: un jugador puede destacar por los goles, otro por su influencia en los títulos y otro por el peso que ha tenido en el equipo. Ningún elemento, por sí solo, resuelve la votación.

La decisión más llamativa: Vinicius se queda fuera de sus diez elegidos

Una de las declaraciones más contundentes de José Félix Díaz tiene como protagonista a Vinicius Junior. El brasileño, que ha estado entre los grandes nombres del fútbol mundial en las últimas temporadas, no aparece entre los diez jugadores que el periodista ha seleccionado para esta edición.

Díaz no se esconde cuando le preguntan por el motivo y reconoce la valoración que ha tenido del delantero del Real Madrid en el pasado. "Para mí, el que he considerado en los últimos años el mejor jugador del mundo, no lo he metido entre esos diez porque no ha hecho una buena temporada", explica durante la conversación. Al preguntarle directamente por Vinicius, confirma que el brasileño no está entre sus diez elegidos y justifica la decisión con una frase clara: "Porque yo creo que la temporada pasada no cubrió expectativas".

El periodista también aclara que la coincidencia temporal entre su nombramiento como jurado y una entrevista que había empezado a gestionar meses antes con un futbolista ha alimentado comentarios que, según él, no responden a la realidad. "No es causa y efecto", sostiene, y recuerda que la entrevista se empezó a preparar en agosto, antes de conocer que tendría la responsabilidad de votar.

Las llamadas de representantes y las sugerencias de los aficionados

Ser uno de los cien periodistas que participan en la elección también implica convivir con las opiniones de quienes tienen sus propios favoritos. Díaz relata que, desde que conoció su designación a principios de septiembre, ha recibido comentarios en campos de fútbol, mensajes de amigos e incluso sugerencias de personas relacionadas con los jugadores.

Recuerda, por ejemplo, el ambiente que vivió durante el partido de España en Sevilla contra Croacia. "No te puedes imaginar. "Oye, que votes a Isco", como decían algunos cuando no estaban entre los candidatos", cuenta. Para él, esa diversidad de preferencias forma parte del atractivo del premio: "Cada uno tiene su candidato y eso es lo bueno. Y eso es lo que la gente tiene que entender". Las llamadas también han llegado desde el entorno profesional de los futbolistas. "Representantes de los jugadores que están en la carrera te llaman durante estos días. Han intentado, no voy a decir presionar, sino sugerir, y cada uno sugiere lo suyo", reconoce.

Díaz resta dramatismo a esta situación y la encuadra dentro de la dinámica que rodea al galardón. "Me han salido novios, novias, de todo", bromea. También asegura haber recibido mensajes cariñosos de personas con las que llevaba tiempo sin tener contacto. En cualquier caso, insiste en que la responsabilidad de elegir sigue siendo suya.

El secreto del voto y las filtraciones que rodean al Balón de Oro

La confidencialidad es una de las condiciones que deben respetar los miembros del jurado. Díaz explica que ha firmado una serie de normas para mantener su voto en secreto hasta que la organización haga públicos los resultados. Por eso, aunque puede confirmar algunos nombres de su lista, no desvela el orden ni la identidad de su favorito. Entre los diez jugadores que ha seleccionado se encuentran Lionel Messi, Kylian Mbappé y Lamine Yamal. "Si miras la lista puedes adivinar que hay grandes nombres que van a estar entre esos diez. Decirte que Messi va a estar entre esos diez, o que Mbappé o que Lamine están entre esos diez, pues evidentemente no descubres ningún secreto", afirma.

Una vez se conozca el resultado, sí tiene previsto explicar su elección públicamente. "Voy a comentar el por qué. En la web de 'As' sacaré por qué he votado y qué he considerado de los diez. Del diez al uno. Y voy a decir por qué he votado y por qué le he puesto en este orden", adelanta. El periodista también aborda las filtraciones que aparecen antes de cada gala y recuerda lo sucedido en 2024, cuando el Real Madrid y Vinicius dieron por hecho que el brasileño ganaría el premio, que finalmente fue para Rodri. Según relata, la marca del futbolista había preparado una celebración en Madrid y se había organizado el desplazamiento a París, convencidos de que el resultado sería favorable. "¿Filtraciones hay siempre? ¿Son verdad, son mentira? Bueno, pues aquel año se demostró que la filtración que manejaba el Real Madrid, incluso Vinicius, no era del todo cierta", recuerda. Y añade una consideración sobre el sistema de votación: "Tú no te enteras de lo que votan los demás y ese voto es público, o sea que no puede haber ninguna manipulación de voto. Es imposible".

De una entrega casi clandestina a una gala mundial en Londres

La edición de este año tendrá además un escenario diferente al habitual. Con motivo del 70º aniversario del premio, que tuvo a Stanley Matthews como primer ganador en 1956, la ceremonia se celebrará en Londres, en lugar de París.

Díaz ha visto en primera persona cómo ha cambiado la dimensión del galardón desde que comenzó a cubrirlo. "En los años que yo empecé a cubrir el Balón de Oro, recuerdo que la primera entrega fue en el 2001 a Luis Figo en un garaje, en los bajos de France Football, poco menos que en un garaje", recuerda. La comparación con la actualidad es llamativa. La ceremonia se ha convertido en uno de los acontecimientos centrales del calendario futbolístico y concentra la atención de medios, clubes y aficionados de todo el mundo. "Ha crecido de ser un premio casi clandestino, que se entregaba en la ciudad deportiva de turno o en la sede de France Football, a ser el centro de la información deportiva o futbolística del día", resume. Para Díaz, el interés por el Balón de Oro no se limita a la noche de la entrega. La discusión sobre los favoritos comienza mucho antes y continúa después de que se anuncie al ganador. "Los periodistas deportivos nos gusta mucho hablar del Balón de Oro", reconoce.