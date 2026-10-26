Unai Simón se lleva una sorpresa en pleno vuelo antes de la Gala del Balón de Oro: "Estoy expectante"

El meta del Athletic parte como favorito para conquistar esta noche en Londres el Trofeo Yashin, que corona al mejor portero del mundo, aunque se muestra precavido tras viajar hasta la capital inglesa junto a familiares y una representación del club rojiblanco

Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane... La Gala del Balón de Oro que se celebra este lunes en Londres vive sus horas previas con la incógnita de saber quién ser el relevo de Ousmane Dembélé, también entre los nominados, como mejor futbolista del año. Pero en la ceremonia que tendrá lugar en el teatro London Palladium a partir de las 21:Ñ0 horas también se entregarán más galardones, como el Trofeo Yashin, para el que Unai Simón pare como gran favorito.

Ya fue segundo en la edición de 2024

El cancerbero del Athletic ya fue segundo hace dos años, en una polémica votación que coronó al argentino 'Dibu' Martínez como mejor portero del mundo. En aquella ocasión, el internacional español se presentó como campeón de la Copa del Rey y Trofeo Zamora en LaLiga. Ahora, su principal credencial no es otra que el Mundial conquistado el pasado verano en Estados Unidos, México y Canadá, en el que fue designado Guante de Oro y firmó un nuevo récord de imbatibilidad con 650 minutos son encajar un gol, superando ampliamente los 519 de Walter Zenga en el campeonato celebrado en Italia en 1990.

El emotivo mensaje de la tripulación del avión

Con ese currículum, el portero alavés, de 29 años, ha partido este mismo lunes rumbo a Inglaterra acompañado por sus familiares, así como por una delegación del club bilbaíno compuesta por el presidente, Jon Uriarte, y el director general de fútbol, Mikel González. No podrá asistir al evento como deseaba, sin embargo, el mítico ex meta rojiblanco Jose Ángel Iribar.

Todos ellos fueron testigos de un momento muy especial en el vuelo que les trasladaba hasta la capital británica, con un mensaje emitido por los altavoces del avión. "Hoy te espera una noche muy especial. Después de tantos años de trabajo, de esfuerzo y dedicación tienes por delante una de esas citas que pueden marcar una carrera, la Gala del Balón de Oro, donde optas a Trofeo Yashin al mejor portero del mundo. Sabemos que detrás de cada parada hay muchas horas de entrenamiento, sacrificio y pasión. Hoy toca disfrutar de todo lo que has conseguido y vivir esta experiencia como te mereces. Unai, de parte de toda la tripulación, te deseamos muchísima suerte esta noche. Ojalá este viaje te lleve a vivir uno de esos momentos que recordarás toda la vida. Disfruta de la noche y a por todas. Suerte, Unai", es escuchó, recibiendo como respuesta el aplauso unánime de todos los pasajeros.

Unai Simón no presta atención a la quinielas: "No dicen nada"

Por su parte, el protagonista, una vez ya en Londres, admitía sentirse "raro" ante la repercusión mediática de un prestigioso evento que cumple su edición número 70 y que viene organizado por la revista France Football y el periódico francés L'Equipe.

"No estoy acostumbrado a que me sigan, pero bien, con tranquilidad y con ganas de que empiece el evento. Estoy expectante, es la primera vez que vengo a algo de estas características. Las quinielas o que la gente diga que soy favorito, no dicen nada. Veremos si se consigue pero siempre es un privilegio estar entre los diez nominados", señaló ante los medios desplazados.

Los rivales de Unai Simón por el Trofeo Yashin

Los competidores de Unai Simón por el Trofeo Yashin son los también españoles David Raya (Arsenal) y Joan García (FC Barcelona), además de Thibaut Courtois (Real Madrid), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Bono (Al-Hilal), Edouard Mendy (Al-Ahli), Matvey Safonov (PSG) y Vozinha (Colo-Colo), así como nuevamente 'Dibu' Martínez (Chelsea).