Athletic Club - Getafe: Alineaciones probables, horario y dónde ver el encuentro

El Athletic Club recibe al Getafe en San Mamés en la jornada 10 de LaLiga. El Getafe buscará reencontrarse en Liga tras el duro palo recibido en Europa ante el Lugano en el Coliseum, que ha provocado el enfado de José Bordalás en el club

El Getafe visitará San Mamés este domingo 25 de octubre para medirse al Athletic Club tras encajar una dolorosa derrota ante el Lugano en Europa. Por su parte, el Athletic Club llega al encuentro después de caer ante el Levante el pasado miércoles y buscará reencontrarse con los tres puntos ante su afición. Ambos equipos necesitan reencontrarse con la victoria para recuperar sensaciones.

El Athletic Club tendrá una nueva oportunidad en casa para disipar las dudas sobre el proyecto de Terzić. La derrota frente al Levante ha supuesto un nuevo contratiempo para el equipo dirigido por el técnico alemán, que necesita volver a sumar de tres para cambiar la dinámica de las últimas jornadas. Fue un partido marcado por los errores individuales y la sanción de Laporte, que dejaron muda a la afición bilbaína tras la derrota por 3-1 ante el Levante y generaron dudas sobre si los propios jugadores tienen el nivel necesario para estar en el Athletic Club. El duelo ante el Getafe se presenta como una oportunidad para recuperar la confianza y dar una respuesta positiva ante su afición.

La decepción de Bordalás

El Getafe, por su parte, aterriza en Bilbao después de una noche complicada en la Conference League. El conjunto azulón perdió por 2-5 ante el Lugano en el Coliseum, un resultado especialmente duro, al ser la primera vez en diez años que el Getafe encajaba cinco goles en su propio estadio.

La derrota ha provocado un enorme enfado en José Bordalás, que criticó duramente las limitaciones de la plantilla para afrontar tres competiciones después del partido. Entre sus declaraciones más contundentes destacan: “Me siento engañado”, “No da para tres competiciones, no da ni para una” y “El Lugano sería de Segunda División en España y no se puede permitir que nos metan cinco goles”. Bordalás concluyó mostrando su decepción con el club: “Como entrenador, no me merezco esto”.

Por otra parte, el presidente del Getafe, Ángel Torres le ha contestado duramente a Bordalás con declaraciones como: "Si se quiere ir tiene la puerta abierta", " me parece de tener la cara como el cemento". El Getafe tendrá que dar la cara este domingo ante el Athletic para intentar desviar el foco de atención en un club actualmente incendiado tras el encuentro en Europa.

Athletic No Iniciado - Getafe

Bajas confirmadas

Ninguno de los dos equipos podrá contar con algunos jugadores por sanción. El Athletic no podrá disponer de Laporte, que vio la tarjeta roja ante el Levante. A esta ausencia se suman las bajas por lesión de Sancet y Guruzeta en el conjunto rojiblanco.

Por su parte, Djené tampoco jugará con el Getafe por sanción. Sin embargo, Bordalás podrá contar con Dani Carvajal en Liga para reforzar la defensa azulona.

Alineaciones probables del Athletic Club y el Getafe

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Yeray, Paredes, Yuri; Gerenabarrena, De Galarreta; Robert Navarro, Peio Canales, Berenguer; Iñaki Williams.

Getafe: David Soria; Andrés García, Carvajal, Abqar, Valou, Mojica; Gudelj, Mario Martín, Terrats; Enes Unal y Satriano.

Dónde ver el encuentro:

El partido entre el Athletic Club y el Getafe, correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo 25 de octubre a las 14:00 horas en San Mamés. Se podrá seguir en directo a través de DAZN y LaLiga TV Bar.